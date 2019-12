Susien aiheuttamasta vaarasta maaseudun ihmisille tehtiin kantelu oikeusasiamiehelle – "Liian monta erittäin vaarallista tilannetta on jo tapahtunut, joissa lapsi tai lapset ovat olleet välittömässä hengenvaarassa"

Niko Nyrhinen

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen jätti keskiviikkona eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, joka koskee susien aiheuttamaa terveyden ja hengen vaaraa maaseudun ihmisille.

Hoskonen lähetti asiasta tänään tiedotteen. Kantelussa on mukana myös keskustan kuhmolainen kansanedustaja Tuomas Kettunen.

Hoskosen mukaan jatkuvasti tulee tietoa talojen pihapiireissä liikkuvista susista tai susilaumoista.

"Liian monta erittäin vaarallista tilannetta on jo tapahtunut, joissa lapsi tai lapset ovat olleet välittömässä hengenvaarassa. Sitähän lapsen ja suden kohtaaminen joka ainoa kerta on", Hoskonen kirjoittaa tiedotteessaan.

Kansanedustajan mukaan viranomaisille on kerrottu näistä tilanteista, mutta välitöntä apua ei ole saatavissa. Kantelun liitteenä on kahden pohjoiskarjalaisen ihmisen kokemuksia susien kohtaamisista pihapiireissä.

"Tuntuu, että uhanalaiseksi luokitellun suden olemassa olosta ovat viranomaiset huolissaan, mutta se koulutietään kulkeva, pelkäävä lapsi joutuu hengenvaaran kohtaamaan lähes päivittäin koulumatkallaan ilman toivoa viranomaisten avusta", Hoskonen sanoo.

Hoskosen mielestä jatkuvasti kasvavat susihavainnot ja susien liikkuminen talojen pihoilla osoittavat kiistatta, että Luonnonvarakeskuksen susien kanta-arvio on tietoisesti tehty liian pieneksi.

"Tekemieni kyselyjen avulla on selvinnyt, että kuuden kunnan alueella: Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Valtimo, Juuka sekä Kuhmo, todellinen susimäärä on ainakin 150 sutta. Virallinen kanta-arvio on noin 50", Hoskonen kirjoittaa.

Kantelussa ollaan huolissaan myös susikasvattamoista, joissa susia on risteytetty koirien kanssa. Hoskosen saamien tietojen mukaan susikasvattamoja on ainakin 16 eri puolilla Suomea.

"Toiminta on laitonta ja vaatii välittömiä toimia poliisilta ja muilta viranomaisilta. Juuri nämä koirasudet liikkuvat tottuneesti talojen pihoilla aiheuttaen välittömän hengenvaaran varsinkin lapsille", Hoskonen sanoo.