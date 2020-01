Testaa MT:n susivisassa periikö sinut hukka – tiedätkö, kuinka monta hirveä sudet syövät vuodessa, entä montako kannanhoitosuunnitelmaa on tehty?

<section><h2><h2><strong>Testaa tietämyksesi susista!</strong></h2></h2></section><section><h2><p>Susi oli pitkään suomalaisessa lainsäädännössä haittaeläin, jonka kuka tahansa sai ampua riippumatta maanomistuksesta tai metsästysoikeudesta. Minä vuonna sudelle säädettiin metsästysaika ja siitä tuli pyyntiluvanvarainen?</p></h2></section><section><h3><p><strong></strong>Kuvassa on Canis Aureus eli kultasakaali. Voivatko Canis Lupus eli susi ja kultasakaali lisääntyä keskenään?</p></h3></section><section><h3><p>Jos susi tai joku muu suurpedoista aiheuttaa vahinkoa, tappaa esimerkiksi tuotantoeläimen tai metsästyskoiran, kenelle vahingosta ilmoitetaan ensimmäisenä?</p></h3></section><section><h3><p><strong>Kun Luonnonvarakeskus julkaisee virallisen arvion Suomen susikannan koosta. Arvio edustaa...</strong><span class="ql-cursor"></span></p></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Mikä on susiennustemalli? </h2></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Kuinka monta susihavaintoa kirjattiin Tassu-havaintojärjestelmään 1.8.2018-28.2.2019 välisenä aikana?</p></h3></section><section><h3><p><strong>Susinaaraan ja -uroksen lisääntymisreviirin koko on Suomessa keskimäärin noin...</strong></p></h3></section><section><h3><p>Koiran ja suden jälkipainallukset ovat hyvin samanlaiset, molemmilla on esimerkiksi koiraeläimille tyypillisesti neljä varvasanturaa. Voidaanko lajimääritys tehdä luotettavasti yksittäisen jälkipainalluksen perusteella?</p></h3></section><section><h3><p><strong>Suomen susikannan hoitosuunnitelma julkaistiin viime vuoden marraskuussa. Kuinka mones hoitosuunnitelma oli kyseessä?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong>Kuinka monta hirveä yksi susi saalistaa keskimäärin vuodessa alueella, missä ei ole muita sorkkaeläimiä?</strong></p></h3></section><section><h2><h2><strong>Sudenpentu</strong></h2></h2><p><p>Pennut oppivat asioita yrityksen ja erehdyksen kautta sekä matkimalla muita. Jotain olet jo oppinut, mutta vielä on paljon opittavaa susista, susiin liittyvästä tutkimuksesta sekä sääntelystä.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Pikku Hukka</strong></h2></h3><p><p>Olet kehityskelpoinen yksilö, sillä tiedät jo paljon susista ja niihin liittyvästä tutkimuksesta sekä sääntelystä, mutta vielä on opeteltavaa.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Sepe Susi</strong></h2></h3><p><p>Sinä olet petojen sukua! Susiin liittyvät faktat ovat hallussa, oli sitten kyse susista eläiminä tai niihin liittyvä tutkimus tai sääntely.</p></p></section>

Aiheet susi susivisa visa