Lukijalta: "Lähipiirissäni on sattunut kaksi tapausta, jotka osoittavat susien ihmisarkuuden olevan hyvin vähäistä"

Timo Aalto

"Kun annettiin susien levitä ja lisääntyä ihmisasutuksen keskelle, tilanne on muuttunut olennaisesti", lukija arvioi mielipidekirjoituksessaan.

MT:n Viikonvaihteessa oli juttu toimittaja Jouni Tikkasesta. Hän on tehnyt kirjan Lauma, jossa käsittelee 1880-luvun lapsisurmia ja susivihaa.

Odotin, että hän biologina ja paljon susien tiimoilta asiaan perehtyneenä kertoisi, onko susilauma vaarallinen aikuiselle tai lapselle. Tällaista olennaista tietoa ei kuitenkaan mahtunut aukeaman kirjoitukseen.

Jutussa tuotiin esiin, että sudet ovat tappaneet suuren määrän lapsia 1800-luvulla. Tämäkin tieto muutama vuosi sitten tuomittiin hölynpölynä ja legendana.

Tikkanen pyrki myös osoittamaan kansainvälisen tutkimuksen kautta, että käytökseltään hyökkäävät sudet olisivat pääasiassa vesikauhuisia ja sitä tautia ei Suomessa ole. Suoraa vastausta kysymykseeni ei tullut.

Todeksi toistettu väite on, että susi on luontaisesti ihmisarka. Kaikki julkisuuteen annettu tutkimustieto perustuu lajityypillisissä elinolosuhteissa kasvaneisiin eläimiin. Kun annettiin susien levitä ja lisääntyä ihmisasutuksen keskelle, tilanne on muuttunut olennaisesti. Tutkimus ei näytä seuraavan todellisuutta, vaikka tarvetta olisi.

Lähipiirissäni on sattunut kaksi tapausta, jotka osoittavat susien ihmisarkuuden olevan hyvin vähäistä. Toisessa tapauksessa perhetuttuni oli koiran kanssa postinhakureissulla, ja takaisin tullessa susi oli mutkan takana keskellä tietä. Sillä ei ollut vähäisintäkään ajatusta olla ihmisarka. Tuttuni oli pakko lähteä perääntymään, ettei perässään tulleella koiralla olisi ollut vaaraa.

Toinen tapaus sattui naapurissa keskellä kylää, kun susi tuli talon puutarhaan. Isäntä huomasi sen ikkunasta ja lähti ulos kävelemään kohti sutta. Ensiksi susi vain tuijotti, mutta muutaman käsien yhteen lyönnin jälkeen se totesi vihdoin paremmaksi lähteä pois. Samassa paikassa olivat pari tuntia aikaisemmin lapset leikkineet.

Voi hyvin kysyä, kuinka olisi käynyt, jos vastakkain olisivat olleet pieni lapsi ja susilauma? Onko pelko aiheeton? Siinä olisi voinut sietäminen olla huonosti sopiva sana tilanteeseen.

Jouni Tikkanen puhui kirjoituksessa tosiasioiden tunnustamisesta ja faktoihin perustuvasta tiedosta, mutta mitä ne ovat, kun niistä on niin vaikea kertoa. Liittyvätkö ne jotenkin otsikossa esiintyvään peruskysymykseen, että onko susilauma vaarallinen aikuiselle tai lapselle täällä Lounais-Suomessa?

Mikäli susi on edelleenkin peto, niin mikä on tilanne kansainvälisten lastenoikeuksien perusteella? Voivatko lapset asua turvallisessa ympäristössä? Onko Suomen perustuslaki sama metropoleissa ja niiden ympäristössä?

Pelosta on tehty naurettavaa, mutta onko se turhaa.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki

