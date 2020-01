Suurin osa vanhoista aseluvista voimassa sellaisenaan ampuma-aselain muutoksista huolimatta – erityisen vaaralliselle aseelle lupaa on haettava uudestaan

Jos erityisen vaaralliselle ampuma-aseelle on saatu hallussapitolupa 13.6.2017 tai sen jälkeen, lupaa on haettava uudelleen viimeistään 14.1.2020 mennessä.

Ampuma-aselaki muuttui 15.7. viime vuonna, kun Euroopan unionin ampuma-asedirektiiviin tehdyt muutokset pantiin täytäntöön. Lakimuutokset eivät aiheuta toimenpiteitä valtaosalle nykyisistä aseluvan haltijoista.

Ennen lainmuutosta myönnetyt aseluvat jäävät voimaan sellaisenaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Yksi poikkeuksista koskee ennen 1.1.2010 myönnettyä asealan elinkeinolupaa tai muuta sellaista lupaa, joka oikeuttaa harjoittamaan asealan elinkeinoa. Tällaiset luvat on uusittava.

Toinen poikkeus koskee erityisen vaarallisia ampuma-aseita (erva). Suurikapasiteettisella latauslaitteella varustetut pistoolit ja kiväärit muuttuivat erva-aseiksi.

Jos tällaiselle erva-aseelle on saatu hallussapitolupa viimeistään 12.6.2017, lupa säilyy sen voimassaoloajan ennallaan ilman mitään toimenpiteitä.

Jos erva-aseelle on saatu hallussapitolupa 13.6.2017 tai sen jälkeen ja luvanhaltija haluaa edelleen säilyttää oikeutensa hankkia sekä pitää hallussa suurikapasiteettisia latauslaitteita, lupaa on haettava uudelleen kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, kuitenkin viimeistään 14.1.2020 mennessä.

Lupaa haetaan poliisilaitokselta uuden lain mukaisin perustein ja perusteen olemassaolo on osoitettava uuden lain mukaisesti ja se annetaan siirtymäaikana maksutta. Ratkaisevaa on se, että hakemus on pantu vireille siirtymäaikana.



Poliisihallituksen asehallintopäällikkö Mika Lehtosen mukaan erva-aseisiin liittyvä aikaraja on hyvin tiedossa.

