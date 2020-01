Video: Pian 9-vuotias Pelkkikankaan Remu kävi isäntänsä kanssa ehkä viimeistä kertaa jänismetsällä

Remulla on ollut hyvä kilpailuhistoria, ja nuorempana koira oli nopea ajuri sekä hyvä ylösottaja.

Pelkkikankaan Remu ja isäntänsä Pentti Korhonen Lahdesta kävivät jänismetsällä Pyhäjärven salomailla joulukuun alkupäivinä.

Jahtikuksa seurasi Remun mahdollisesti viimeistä jahtikautta hiukan haikeus silmäkulmassa. Keväällä yhdeksän vuotta täyttävällä Remulla todettiin nivelrikko etujalan kyynärässä, joten aktiivinen metsästys alkaa olla Remun osalta ohi.

"Tällä on 32 tai 33 starttia kokeisiin takana, Ykkösiä on tainnut tulla 12, kakkostuloksia on 7 tai 8 ja kolmosia sitten loput, paitsi muutama nolla, alle 50 pisteen tulos. Vuonna 2016 se palkittiin SM-kisan parhaana hakijana", Korhonen kertoo ylpeänä.

Remu ei saavutuksillaan kuitenkaan juuri kehuskele, vaikka kilpailumeriitit siihen riittäisivätkin. Se lähtee aina omatoimisesti hakemaan yöjälkeä ilman miehen apua. Ja jos jänis alueella on, se on pian ajossa. Kuten videollammekin näkyy.

"Metsäinnon ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi on tärkeää, että koiralla on hyvä luonne, että se tottelee ja sen saa aina pois tilanteesta kun haluaa", Korhonen toteaa.

Toivotamme Remulle hyviä ja ansaittuja eläkevuosia!