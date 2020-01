Savolaismies tuomittiin, koska hän jätti koiransa vartioimatta – kuolemaan johtaneet vammat koiralle kirveellä hakannut naapuri jäi ilman rangaistusta

Risto Jussila

Kuvan kirves ei liity tapaukseen.

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 38-vuotiaan savolaismiehen eläimen vartioimatta jättämisestä. Mies tuomittiin maksamaan 35 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan summa on yhteensä 210 euroa. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan naapurilleen muun muassa eläinlääkärikuluja yhteensä noin 200 euron verran sekä 100 euroa oikeudenkäyntikuluista.

Oikeuden mukaan hän oli tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättänyt vartioimatta ihmiselle vaarallisen eläimen, josta hän on ollut vastuussa. Tuomitun miehen mukaan koira on purrut kaulapantansa poikki ja se on päässyt siksi karkaamaan. Oikeus huomauttaa, ettei kaulapannassa havaittu puremajälkiä, eikä koiran ruumiinrakenne edes mahdollistaisi sitä, että se voisi purra asianmukaisesti kiinnitetyn kaulapantansa poikki.

Sen sijaan oikeus hylkäsi 52-vuotiaan miehen syytteen eläinsuojelurikoksesta. 52-vuotias on toisen miehen naapuri.

Tapauksessa on kyse siitä, että 52-vuotias mies iski kirveellä neljästi pihaansa tullutta naapurinsa koiraa tammikuussa 2018. Koira sai iskujen seurauksena niin vakavat vammat, että se jouduttiin lopettamaan.

Ennen koiran kuolemaan johtaneiden vammojen syntymistä 38-vuotiaan kaksi koiraa karkasivat naapuriin ja hyökkäsivät siellä olleen 10-vuotiaan koiran kimppuun. Koiran kovaan huutoon havahtunut mies päätti napata liiterin kulmalta mukaan kirveen, koska hän ei uskaltanut mennä selvittämään koirien välillä ollutta tilannetta ilman sitä.

Ensiksi 52-vuotias huitaisi kirveellä toista puolisonsa koiran kimpussa olleista koirista. Ensimmäisenä iskun saanut koira lähti pois paikalta. Sen jälkeen hän iski kahteen kertaan toista koiraa hamarapuolella, koska se ei irrottanut otettaan. Mies löi koiraa kirveen teräpuolella vielä kaksi kertaa, kunnes se irrotti otteensa ja lähti pois.

Neljästi kirveestä saanut koira sai oikeaan kylkeensä kaksi viiltohaavaa, joiden takia se jouduttiin lopettamaan. Toinen haavoista oli pituudeltaan noin 30 senttiä ja useamman sentin syvyinen.

Oikeuden tulkinnan mukaan kirveellä lyöminen oli tarpeellista talon koiraa uhanneen välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi.

Käräjäoikeus toteaa ratkaisussaan, että vaikka koiraan kohdistunut pahoinpitely on aiheuttanut sille tarpeetonta kipua ja tuskaa, toimi mies pakkotilassa. Oikeuden mukaan mikään ei osoittanut, että mies on ylittänyt hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellisen tason. Oikeus nostaa esiin myös sen, että hän käytti ensiksi kirveen hamarapuolta.

Oikeuden tulkinnan mukaan hän on pyrkinyt pelastamaan omaan talouteensa kuuluvan koiran hengen vaarantamalla naapurinsa koiran hengen lyömällä sitä kirveellä. Käräjäoikeus tulkitsi, että kyseessä oli "välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen ja kokonaisuutena arvioiden puolustettava" pakkotilakeino.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.