Tiedätkö miten toimia, jos koirasi menee heikoille jäille tai joutuu jäihin? Älä ainakaan juokse sen perään, vaikka kuinka houkuttaisi

Lari Lievonen

Heikoilla jäillä olevan koiran perään ei pidä juosta. Kuvituskuva.

Mukava talvinen kävelylenkki voi hetkessä muuttua painajaiseksi, jos koira juoksee heikoille jäille. Agria Eläinvakuutuksen tilastojen mukaan suurin osa koirien hukkumistapauksista tapahtuu talviaikana, kun jää ei olekaan niin kestävää kuin miltä se näyttää.

Vakuutusyhtiö vinkkaa, miten kannattaa toimia, jos koira menee heikoille jäille tai putoaa jäihin.

Agria Eläinvakuutus korostaa, että varmin tapa välttyä jäihin putoamisen ja hukkumisen vaaralta on pitää koira kytkettynä aina silloin, kun liikkuu sen kanssa jäällä tai rannalla.

Koira ei nimittäin osaa arvioida, onko jää tarpeeksi kestävää ja saattaa innostuksissaan juosta jäälle myös omistajan estelyistä huolimatta. Jää saattaa kestää juoksevan koiran painon hetkellisesti, mutta koiran pysähdyttyä koiran paino voikin olla liikaa, ja jää pettää alta.

On syytä pitää mielessä se, että jään paksuus voi myös vaihdella eli koira voi pudota jäihin juostuaan alueelle, jossa jää ei olekaan yhtä paksua.

Koiran perään juokseminen tulee monelle koiranomistajalle luonnollisena ensireaktiona, mutta se on paha virhe. Vakuutusyhtiö huomauttaa, että mikäli jää ei kestä koiran painoa, ei se todennäköisesti tule kestämään myöskään apuun ryntäävän ihmisen painoa.

Siksi onkin tärkeää, että omistaja pyrkii itse pysymään mahdollisimman rauhallisena ja yrittää houkutella koiran äkkiä pois jään päältä esimerkiksi herkun tai lelun avulla.

Koiran perään ei pidä mennä myöskään silloin, jos se tippuu jäihin. Pahimmassa tapauksessa omistaja voi itsekin tippua jäihin ja vaarantaa oman henkensä, eikä hän silloin pysty auttamaan koiraansakaan. Agria painottaa, että koiran pelastaminen kuuluu kunnan pelastusviranomaisten tehtäviin. Niinpä aina ensimmäisenä tulisi soittaa hätänumeroon ja seurata saamiaan ohjeita.

Kun koira saadaan kuivalle maalle, se on syytä kuivata huolellisesti. Lisäksi on paikallaan edistää sen verenkiertoa hieromalla sillä. Kun koiran kanssa pääsee kotiin, pitää huolehtia siitä, että se pysyy lämpimänä ja kuivana. Jos koira on ollut jäisessä vedessä pitkään tai sen vointi on heikko, ota yhteyttä eläinlääkäriin.