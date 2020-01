Lokkikuva unohtui arkistoon yli vuodeksi – nyt Rainer Carpelan voitti sillä pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun

Rainer Carpelan

Lietolainen luontokuvaaja Rainer Carpelan on voittanut kuvallaan ”Somewhere over the rainbow” pohjoismaisen ”Nordic Nature Photo Contest 2020”- kilpailun pääpalkinnon. Kilpailu on suurin pohjoismaissa otetuille luontokuville suunnattu kilpailu ja se järjestettiin nyt kymmenennen kerran.

Luontokuvakilpailussa oli kymmenen eri kategoriaa, ja kuvia siihen lähetettiin 4900 kappaletta. Sen lisäksi, että Carpelanin kuva voitti koko kilpailun pääpalkinnon, vei se myös ”vuoden lintukuva” – sarjan.

Carpelan kertoo, että hän oli kuvaamassa merikotkia Norjan koillisrannikolla Flatangerissa. Tuolloin ilma oli sateinen ja synkkä, mutta silloin tällöin aurinko pilkisti pilvien välistä.

"Huomasin veneestä horisonttiin piirtyvän puolikaaren muotoisen sateenkaaren. Otin runsaat kaksikymmentä kuvaa sateenkaaresta yrittäen saada mukaan myös jonkun veneen ympärillä ahkerasti pyörivistä lokeista. Yhdessä kuvassa lentävä lokki oli onneksi oikeassa kuvakulmassa ja asennossa", Carpelan kertaa voitokkaaseen kuvaan johtaneita tapahtumia Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n tiedotteessa.

Huonolla tuurilla kuva olisi voinut jäädä päätymättä julkisuuteen. Carpelanin mukaan voittokuva oli nimittäin raakaversiona hänen arkistossaan yli vuoden ajan.

"En aluksi kiinnittänyt ottamaani kuvaan huomiota, koska olin ensisijaisesti kuvaamassa saalistavia merikotkia ja otin matkalla yli 6000 kuvaa. Voittajakuva oli arkistoissani ”raakakuvana” toista vuotta, ennen kuin sattumalta vanhoja kuvia selatessani kiinnitin siihen huomiota ja tein sen valmiiksi”, hän sanoo.

Rainer Carpelan on harrastanut aktiivisesti luontokuvausta kymmenisen vuotta. Hän keskittyy luontokuvissaan lähinnä lintujen sekä nisäkkäiden kuvaamiseen. Carpelan on pitänyt useita valokuvanäyttelyitä ja hänen ottamiaan kuvia on julkaistu esimerkiksi postimerkkinä.