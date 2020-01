Iso riita pilkkikalojen kitumisesta: Eduskunnan oikeusasiamiehelle kaksi kantelua – eläinsuojelu moittii Lapin poliisia ja Sinisten puheenjohtaja Ruokavirastoa

Stiina Hovi

Itä-Suomen poliisi, aluehallintovirasto ja valvontaeläinlääkärit lähettivät tammikuun alussa yhteistiedotteen, jossa todetaan, että eläinsuojelulain kanta kalojen lopettamiseen on yksiselitteinen: saaliskalat pitää lopettaa välittömästi.

SEY Suomen eläinsuojelu kanteli oikeusasiamiehelle Lapin poliisin päätöksestä jättää esitutkinta toimittamatta liittyen viime vuoden SM-pilkkikilpailussa tapahtuneisiin epäiltyihin eläinsuojelurikkomuksiin.

Tutkintapyynnön liitteenä oli kolme videota, joissa SEY:n mukaan käy ilmi, kuinka kolme kilpailijaa tietoisesti laiminlyö kalojen tainnuttamisen.

Lapin poliisi teki päätöksen jättää tapaus tutkimatta sillä perusteella, ettei katsonut rikosta tapahtuneen.

"Mielestämme Lapin poliisi on tehnyt virheen jättäessään esitutkinnan tekemättä. Päätös on tehty virheellisin perustein, ja se on vastoin eläinsuojelulakia. Sen vuoksi pyydämme oikeusasiamiestä selvittämään, onko Lapin poliisi laiminlyönyt virkavelvollisuuttaan", sanoo SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Eläinsuojelulainsäädännössä todetaan, että eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla.

Pulli huomauttaa, ettei lakiin ole kirjattu kalojen kohdalle mitään poikkeuksia tai lievennyksiä, vaan tulkinta on ilmeisen yksiselitteinen.

"Lisäksi Ruokavirasto, joka toimii eläinsuojelulainsäädäntöä tulkitsevana viranomaisena, on linjannut, että koska kalan jättäminen tukehtumaan tuottaa sille tuskaa, sitä voidaan pitää eläinsuojeluasetuksen tarkoittamana tarpeetonta kärsimystä aiheuttavana toimintana."

Kari Kulmala, rääkkyläläinen ylikonstaapeli, entinen kansanedustaja ja Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja ei ole tyytyväinen Ruokaviraston tiedottamiseen liittyen kalojen lopettamiseen. Hän on jättänyt puolestaan eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun viraston toiminnasta.

Hän pyytää oikeusasiamiestä selvittämään, onko Ruokavirasto syyllistynyt vakavaan tieteelliseen vilppiin. Tieteellinen vilppi liittyy Kulmalan mukaan viraston virallisiin lausuntoihin eläinsuojelulaista, joissa ei viitata vastakkaisiin näkemyksiin ja vaihtoehtoisiin tutkimustuloksiin kalojen tietoista kärsimystä koskevassa asiassa.

Virasto on todennut, että tieteellisissä tutkimuksissa on viime aikoina saatu selvää näyttöä, että kalat kykenevät aistimaan kipua ja kokevat kivun kärsimyksenä.

"Puutteellisilla lausunnoillaan ja tulkinnoillaan eläinsuojelulaista virasto on erehdyttänyt ja edelleen erehdyttää valvontaviranomaista."

Kulmalan mukaan yksittäiset eläinaktivistit ovat voineet ja voivat veronmaksajien rahoilla juoksuttaa valvovia eläinlääkäreitä ja poliiseja tarkastamassa ovatko mummot ja papat onki- ja pilkkikisoissa muistaneet lopettaa kalat välittömästi.

Eläinsuojeluviranomainen ei voi tästä tulkinnasta poiketa, sillä perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava lakia.