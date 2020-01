Video: Jahtikuksa seurasi Antero Kyllösen latvalinnustusta Kuhmossa – "Jos vanhan metson näkisi männynlatvassa, se olisi mukavaa"

Historialliset 12 päivää mustan linnun pyyntiä tammikuussa on ollut monelle nuoremman polven metsästäjälle uutta.

Lakimuutoksella mahdollistettu latvalinnustus on saanut metsästäjiä liikkeelle Pohjois-Suomessa. Historialliset 12 päivää mustan linnun pyyntiä tammikuussa on ollut monelle nuoremman polven metsästäjälle uutta. Osassa maata on mahdollista pyytää myös metsoa, mutta Kainuussa lupa oli ukkoteerelle.

Talvipyynti ei suosinut alkupäästä metsästäjää kelien puolesta. Lumisateesta vesikeliin ja kovaan tuuleen vaihdelleet säät olivat haasteellisia Kainuussa.

Jahtikuksa lähti Antero Kyllösen ja nuoren Jaska-pystykorvan mukaan hiihtämään Kuhmoon.

“Lähdetään hiihtämään suoalueelle. Jos vanhan metson näkisi männynlatvassa, se olisi mukavaa. Ilma on vähän liian tuulinen ja hanki on liian kova. Lintu kuulee rahinan melko kaukaa. Ei ole isoja toiveita saaliista tälle päivälle. Se ei ole tärkeintä”, Kyllönen sanoo Jahtikuksan videolla.

Maisemasta ei ainakaan jää latvalinnustus kiinni Kainuussa. Kuhmon vanhat suot suorastaan kuiskivat lintujen asuvan täällä. Kyllönen on latvalinnustanut aiemminkin, silloin tosin lintukannat olivat vahvemmat.