Korpilahdella valmistetaan 120 000 jääkairaa vuodessa – Rapalan tytäryhtiön tuotannosta 90 prosenttia lähtee vientiin

Kairojen kotimaisuusaste on korkea, vain teräpalat tulevat Ruotsista. Avainlippu-merkin anominen ei ole tuotepäällikön mukaan mielekästä vientivoittoisuuden takia.

Petteri Kivimäki

Kairatehdas perustettiin vuonna 2013, kun Rapala hankki ruotsalaisen Mora Ice-tuotemerkin ja kairatehtaan konekannan.

Suomen ympäristökeskuksen järvien jäänpaksuusmittaustulosten mukaan monin paikoin mittauksia ei ole tänä talvena päästy jään puutteen takia tekemään tai jäät ovat 10–20 senttiä keskiarvoa ohuempia.

Jyväskylän Korpilahdella Rapalan tytäryhtiön KL-Teho Oy:n kairatehtaalla ei olla huolissaan, päinvastoin, tuotanto kasvoi viime vuonna yli 20 prosentilla, kertoo tuotepäällikkö Samuel Lehtonen.

Viime vuonna kairoja tehtiin noin 120 000 kappaletta. Tehdas aloitti vuonna 2013, kun Rapala-konserni osti Moran jääkairatuotannon Ruotsista. Tehtaan alkutaipaleella kairojen vuosituotanto oli 50 000 kairan luokkaa.





Huolta ei ole, koska tuotannosta 90 prosenttiin lähtee vientiin, ja peräti 70 prosenttia viennistä suuntautuu Pohjois-Amerikkaan. Kairoja tehdään ympäri vuoden 20 työntekijän ja neljän robotin voimin.

Erilaisia kairamalleja on tuotannossa 50 erilaista. Jokaisella markkina-alueella on omat tarpeensa esimerkiksi tyypillisen jäänpaksuuden perusteella. Värillä on myös väliä.

Venäjällä limenvihreä on ykkösväri, Kanadassa suositaan sinisiä kairoja, musta taas on ylipäätään suosittu väri lumisissa ja jäisissä olosuhteissa. Suomessa Rapalan UR-kaira on ollut iät ja ajat turkoosi.

Korpilahdella valmistetaan sekä Rapalan että Mora Ice -brändin kairoja, Pohjois-Amerikan markkinoilla Rapalan kairojen tuotemerkki on Strike­Master.

UR-kaira on saanut nimensä kehittäjänsä Urho Rantasen mukaan. Se on suosittu erityisesti Suomen itä- ja pohjois­osissa. Moraa käytetään enemmän rannikkoseudulla.

Korpilahden tehtaan kairoille saisi Lehtosen arvion mukaan Avainlippu-tunnuksen tuotteen kotimaisuusasteen perusteella. Esimerkiksi kaikki muoviosat valmistetaan KL-Tehon muovitehtaalla, teräsvalmistaja on kotimainen ja sijaitsee lähellä Korpilahtea, samoin muut alihankkijoilta tulevat osat tehdään lähellä Korpilahtea. Ainoastaan teräpalat tulevat Moran tehtaalta Ruotsista.

Korpilahti on länsimaiden modernein ja tuotantomäärältään suurin kairatehdas. Venäjällä ja Aasiassa on joitain tehtaita, joista ei ole olemassa sen enempää tietoa.

”Vientivoittoisuuden takia avainlipun anomista ei ole koettu tarpeelliseksi, kerromme toki tuotepaketissa, että kyse on suomalaisesta tuotteesta”, kertoo Lehtonen.

Kairaostoksilla kalastaja löytää hyllystä muitakin kuin Suomessa valmistettuja jääkairoja. Joitain Aasiassa valmistettuja kairoja myydään jopa hyvin suomalaisilla nimillä.

Edullisia kopioita vastaan kilpailu on iso haaste. Paras ase on pitää brändi luotettavana. Ulkoisesti aivan samalta näyttävä kopiokaira ei käyttöominaisuuksiltaan vastaa alkuperäistä, muistuttaa Lehtonen.

”Esimerkiksi kopiotuotteiden muoviosien kestävyys kovissa keliolosuhteissa vaihtelee merkittävästi. Myös metallityön mittatarkkuudessa on isoja heittoja. Kolmesta kopiotuotteesta yksi voi toimia toivotulla tavalla.”

Petteri Kivimäki KL-Tehon tuotepäällikkö Samuel Lehtosen mukaan kairojen suosikkivärit vaihtelevat eri markkina-alueilla. Musta on yksi suosituimmista väreistä. KL-Tehon hitsaaja Heidi Ala-Kokkare valmistaa Pohjois-Amerikan markkinoille 8 tuuman kairaa.