Joel Rosenberg

<section><h2><h2><strong>Testaa tietämyksesi metsästystilastoista</strong></h2></h2><p><p>Montako sepelkyyhkyä ammuttiin viime vuonna? Entä missä maakunnassa ammuttiin eniten metsäkanalintuja? Nyt on sinun vuorosi loistaa, jos metsästystilastot ovat hallussa.</p></p></section><section><h2><h2><strong>Kuinka moni riistanhoitomaksun maksaneista metsästäjistä metsästi vesilintuja vuonna 2018?</strong></h2></h2><p><p>Vuonna 2018 riistanhoitomaksun maksoi noin 303&nbsp;000 metsästäjä. Maksulla metsästäjätutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö lunastaa itselleen metsästyskortin.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Mihin tietoihin vuosittain julkaistava metsästystilasto perustuu?</strong></h2></h3><p><p>Tilasto sisältää tietoja muun muassa ammuttujen riistaeläinten ja riistanhoitomaksun maksaneiden metsästäjien määristä.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Kuinka monta metsäjänistä ammuttiin vuonna 2018 koko maassa metsästystilaston mukaan?</strong></h2></h3><p><p>Jäniksen metsästys ajavalla koiralla on suosittu metsästysmuoto, jänissaalista voi tavoitella myös hiipimällä. </p></p></section><section><h3><h2><strong>Kuinka paljon jäniksiä on saatu saaliiksi tilastointihistorian huippuvuonna 1982?</strong></h2></h3><p><p>Metsästyskysely on nykymuotoisena toteutettu vuosittain vuodesta 1996 lähtien. Jo tätä ennen metsästäjien saaliita on tilastoitu.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Minkä suuruinen oli keskimääräinen riekkosaalis saalista saanutta metsästäjää kohti? </strong></h2></h3><p><p>Riekkojahdissa ilmoitti käyneensä 4100 metsästäjää.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Missä maakunnassa ammuttiin eniten metsäkanalintuja vuonna 2018?</strong></h2></h3><p><p>Metsäkanalintujen lajiryhmään kuuluvat pyy, riekko,teeri ja metso. Vuonna 2018 ammuttiin yhteensä 184 100 metsäkanalintua.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Kuinka monta muflonia ammuttiin Suomessa vuonna 2018?</strong></h2></h3><p><p>Mufloni on kotoisin Välimereltä ja sitä pidetään kesylampaan kantamuotona.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Kuinka monta kettua yksi kettusaalista saanut metsästäjä ampui keskimäärin vuoden 2018 aikana?</strong></h2></h3><p><p>Koko vuoden kettusaalis oli suuruudeltaan 47 800 eläintä.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Saako riistaeläimiä ampua niin paljon kuin haluaa?</strong></h2></h3><p><p>Tilasto vuoden 2019 metsästyksestä julkaistaan tämän vuoden heinäkuussa.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Kaikista riistaeläinlajeista, mitä saatiin eniten saaliiksi vuonna 2018? </strong></h2></h3><p><p>Noin 202 000 metsästäjää kävi viime vuonna metsällä. Heistä runsas 80 prosenttia metsästi pienriistaa ja 60 prosenttia jahtasi hirvieläimiä.</p></p></section><section><h2><h2><strong>Metsästystilastojen oppipoika Olli</strong></h2></h2><p><p>Vielä on oppivuosia edessä, jotta opit haarukoimaan saaliseläinten ja metsästäjien määriä. Ei oppi ojaan kaada ja lukemalla näistä saa lisää tietoa.</p></p></section><section><h3><h2><strong>Metsästystilastojen prinssi Harry</strong></h2></h3><p><p>Sillä lailla, olet aika hyvin kartalla vuosittaisista metsästyssaaliista. Aivan jokainen kyyhkynrinta ei välttämättä ole laskuissa mukana, mutta suuret linjat ovat jo kohtuullisesti hallussa. </p></p></section><section><h3><h2><strong>Metsästystilastojen kuningas Tapio</strong></h2></h3><p><p>Sinä tiedät todennäköisesti tarkalleen, kuinka monta metsäjänistä oman metsästysseurasi mailta aina kaudessa kellistetään. Osaat lukea ja tulkita tilastoja, ja numerot selvästi jäävät mieleesi muun tiedon lisäksi.</p></p></section>