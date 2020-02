Video: Näin onnistuu latvalinnustus Ruotsissa: "Siellä ei ole pilattu maita ojittamisvimmalla kuten meillä"

MT Jahtikuksa lähti latvalinnustukseen ruotsin kultamaille kokeneen kiväärimetsästäjä Juha Möttösen kanssa.

Möttönen on harrastanut latvalinnustusta vuosikymmeniä, vaikkei mikään ikäloppu olekaan. Hän metsästää peruskaudella enimmäkseen pystykorviensa kanssa. Hyvä tilanne on hänelle tärkeämpi kuin runsas saalis. Mutta kyllä Möttösen pakkasessa on aina metsonrintaa vakuumissa, kun sellaista kaivataan.

"Jotenkin se vain tuntuu minulle omimmalta, on niin mahtava etsiä lintuja erämaasta itsekseen, hiljaisuudessa", Möttönen tulkitsee tuntojaan.

Ruotsin jahtimailla hän on käynyt jo parikymmentä vuotta, ja opiskeli ruotsin kielenkin vain näiden retkien takia.

"Ruotsissa on enemmän rauhallisia suuria metsäalueita, eikä siellä ole pilattu maita ojittamisvimmalla kuten meillä, joten eläimetkin pärjäävät paremmin", Möttönen kiittelee naapurimaamme metsänhoitopolitiikkaa.

Kieltämättä metsohavaintojen määrä per hiihdetty peninkulma oli todella vaikuttava Suomen metsissä samoilleelle. Mutta useimmiten linnut lähtivät kiepistä 50 metrin päästä, tai olivat muuten lennossa. Ampumahollille pääsy ottaa aikansa vaikka lintuja on paljonkin.

Norrbottenin läänissä oli tammikuun lopulla komea talvikeli. Hiihtohinauksen jälkeen tehtiin vielä kilometrikaupalla matkaa ennenkuin havainto tuli. Mutta sitten se tuli.

Juha pääsi lähestymään puussa istuvaa metsoa kiven suojaan, ja suoritti taitavan ja hallitun laukauksen noin 180 metrin päästä. Metso putosi.

Löytyikö metso? Entä tuliko lisää tilanteita? Koko tarina hienosta Toppjakt-retkestä esitetään MT-Jahtikuksassa maaliskuussa. Kannattaa viritellä kanava 26 töllöön hyvissä ajoin ennen maaliskuun alkua.