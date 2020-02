Aleksi Möttönen perusti seitsemän kaverinsa kanssa metsästysaiheisen tubekanavan: "Idea lähti halusta tehdä videoita"

Paltamolaisen kaveriporukan YouTube -kanava sisältää monipuolisia luontoelämyksiä.

"Meitä on tällä hetkellä kahdeksan jätkää siinä, idea lähti halusta tehdä videoita ja meillä on yhteinen metsästysharrastus", kuvailee Aleksi Möttönen, joka on toinen kanavan perustajista.

Korpikurun Youtube-kanavaa kaveriporukan kanssa pitävän Aleksi Möttösen video vie meidät teerisuon laidalle kanalinnustuksen avaukseen viime syksynä.