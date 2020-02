Lukijalta: "Uskomatonta, että Luke vaihtaa susien pannoituksen villisikoihin – eikö työllistämiseen ole halvempia keinoja?"

Kimmo Haimi

Auttaako sikojen pannoitus ennustamaan laumojen liikkeitä?

Uskomatonta, mutta totta. Luke vaihtaa susien pannoituksen villisikojen pannoitukseen. Eikö työllistämiseen ole halvempia keinoja? Luke on jo nyt poliisitutkinnassa eläinsuojelurikoksista liittyen pannoituksiin.

Villisikojen kannan­arviointiin ei tarvita pantoja eikä Lukea. Se tieto on metsästäjillä. Sikaruton torjunta pannoituksilla olisi lume­toimintaa.

Hallitus etsii rahoituskeinoja esimerkiksi vanhusten hoitajamitoituksen toteutukseen. Luken määrärahoista voisi säästää tähän tarkoitukseen helposti yli puolet, ja edelleen toiminta, mikä sille on määritetty, saataisiin toteutettua. Nyt tehdään tutkimusta tutkimuksen vuoksi. Eihän näin voi jatkua ikuisesti.

Susien ja ihmisten yhteiselon parantamiseen hallitus antoi 5,5 miljoonaa euroa. Nyt Itä-Suomen metsissä hiihtelevät poliisi ja riistanvartija kyttäämässä ihmisten liikkeitä. Pilkkimiehetkään eivät jää rauhaan. Heidänkin reput tutkitaan, ettei siellä ole mitään laitonta. Eikö tällekin rahalle olisi muuta käyttöä?

Itä-Suomessa, missä pannoitetut sudet pääasiassa ovat, koiran menetys suden suuhun on useimmissa tapauksissa kohdannut metsästäjää, joka on luottanut pannoitustietojen ajantasaisuuteen. Siellä susia on niin paljon, että koiralle turvallista jahtimaastoa ei ole olemassa.

Ilomantsilainen kansanedustaja Hannu Hoskonenkin on todennut Itä-Suomen susikannan räjähtäneen hallitsemattomaksi.

Luken lausunto susikannan painopisteen siirtymisestä Länsi-Suomeen on naurettava. Onhan sielläkin susikanta parissa vuodessa kaksin­kertaistunut, mutta onneksi se on vielä kaukana Itä-Suomen susitiheydestä.

Pannoitusten keskeyttäminen on Luken vastaveto heidän kanta-arvioittensa kyseenalaistamisesta. Tämän toimenpiteen luultiin olevan keino saada metsästäjät vaatimaan pannoitusten jatkamista.

On olemassa halpa metsästäjien talkootyönä tekemä Tassu-järjestelmä. Sillä pystyttäisiin tuottamaan riittävän tarkka kanta-arvio. Käytettäisiin miljoonat hyödyllisemmin vaikkapa petovahinkoihin.

Antti Tarkkala

Orivesi

