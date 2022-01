Metsästysseuran nahat olivat mennä monttuun, kunnes kotimainen laukkuvalmistaja pelasti tilanteen – "Olen ylpeä, että saan kantaa itse kaadetusta peurasta tehtyä reppua"

Kasperin tuotteet ommellaan käsi­­työnä Suomessa. Vetoketjut, vuori ja muu ylimääräinen on jätetty pois, jotta tuotteet on helppo korjata. ”Ihmiset on totutettu siihen, että tavaraa saa halvalla eikä korjaus kannata”, yrittäjä Janne Suhonen harmittelee.