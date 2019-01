Poliisi: Lieksan suurriistavirka-aputilanne on poikkeuksellinen

Riistanhoitoyhdistyksen sijaan poliisilla on srva-sopimus Virva ry -nimisen yhdistyksen kanssa.

Suurriistavirka-aputilanne (srva) on Lieksassa hyvin poikkeuksellinen kaikkien toimijoiden näkökulmasta, sanoo Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen.

Riistanhoitoyhdistyksen sijaan poliisilla on srva-sopimus Virva ry -nimisen yhdistyksen kanssa, jonka vastuuhenkilö ja perustaja on Risto Kiiskinen. Kiiskinen on myös Lieksassa toimivan vapaaehtoisen suurpetojen seurantaryhmän perustaja.