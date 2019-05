Metsästysharrastus näivettyy käsiin ilman kunnon strategiaa, moittii valtakunnallisen riistaneuvoston entinen puheenjohtaja

Kimmo Haimi

Hannu S. Laine oli syksyllä 2014 kyttäämässä jahtitornissa supikoiria. Hän tippui tornista sillä seurauksella, että alaraajat halvaantuivat. Metsästysharrastuksesta hän on pitänyt sitkeästi kiinni. Jahtikaverit auttavat. Poikkeusluvan ansiosta hän voi metsästää moottoriajoneuvosta ja kuljettaa asetta maastossa.

Millaista on metsästys Suomessa vuonna 2044? Onko metsästäjiä paljon, keitä he ovat ja mitä he metsästävät? Monta kysymystä, joita hausjärveläisen Hannu S. Laineen mielestä pitäisi ryhtyä miettimään viimeistään nyt.

Kun visiosta päästäisiin yhteisymmärrykseen, pitäisi vielä päättää, millaista polkua kulkemalla se toteutuu.

