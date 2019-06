Luke ennustaa: Susireviirien painopiste siirtyy yhä enemmän Länsi-Suomeen, reviirejä saattaa syntyä myös Keski-Suomeen

Kahdestaan liikkuvien susien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta, mikä ennustaa myös susikannan kasvun jatkuvan.

Markku Vuorikari

Luonnonvarakeskus (Luke) on tehnyt tämän vuoden susikanta-arvion ja ennusteen susikannan määrästä ensi vuodelle. Erityisesti susien reviirien uskotaan lisääntyvän Länsi-Suomessa. Tällä hetkellä susien reviirejä on havaittu Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Ylä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Yhteensä tunnistettuja reviirejä on tällä hetkellä 47, jotka muodostuvat sekä susipareista että isommista laumoista.

