"Metsästys mainittiin hallitusohjelmassa moneen kertaan – se on hyvä lähtökohta metsästyksen edistämiselle"

Jaana Kankaanpää

Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari metsästää koirien kanssa. Siitarin kuudesta labradorinnoutajasta kuvassa on mukana Jaska.

Toiminnanjohtaja Heli Siitarilla on haastava tehtävä. Kaikki Suomen metsästäjät pitäisi saada mahtumaan tyytyväisinä samaan järjestöön. Suomi on iso maa, ja metsästäjiäkin on monenlaisia.

Haluatko lukea koko jutun? Tilaa MT Digi maksutta käyttöösi kahdeksi viikoksi. Tilaa MT Digi 2 viikkoa 0 € Kirjaudu sisään Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan koko jutun kirjautumalla sisään.