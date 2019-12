Erä

Suden ja koiran konflikti odottaa ratkaisua – "Kulttuurin muutos tarvittaisiin", sanoo susitietokirjan kirjoittaja Erä Kaijaleena Runsten Koiran kanssa metsästäminen tuli Suomeen vasta 1800-luvun lopulta alkaen.

Juha Harju

Koiran kanssa metsästys on omistajille mielekästä, mutta jokaisen koiran menetys sudelle on kova paikka. Konflikti on siis ilmeinen varsinkin hirvenmetsästyksessä, ellei uusia keinoja löydetä.

Susi kuului vielä 1880-luvulle tultaessa Suomessa normaaliin elämänmenoon. Se oli saalistajana varmaankin ärsyttävä, mutta siihen oli maalla totuttu. Näin summaa historian eri lähteistä tietoja Lauma -kirjaansa kaivellut Jouni Tikkanen.