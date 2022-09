Päivän ravit: Villinmiehen Tammakilvan karsinnat tähdittävät Lappeenrannan tiistai-iltaa Kotimaan ravi-ilta on täyttä timanttia alusta loppuun. Lappeenrannassa ravataan yhteensä kahdeksan Villinmiehen Tammakilvan karsintaa.

Nelivuotiaat lämminveritammat ja viisivuotiaat suomenhevostammat karsivat paikoista 24. syyskuuta ajettaviin finaaleihin.

Suomenhevostammojen karsintoja on ilahduttavasti yhteensä neljä kappaletta. Ne ajetaan ravien lähtöinä 1-4.

Ensimmäisessä karsinnassa starttaa suosikkina Onnen Häivä. Toisessa karsinnassa porukan ansioitunein on Timo Korvenheimon valmentama Sarikan. Kolmannessa karsinnassa Aamulento kiihdyttää matkaan ikävältä lähtöradalta. Neljäs karsinta on etukäteen katsottuna suomenhevostammojen tasaisin koitos.

Lämminveritammojenkin karsintoja on yhteensä neljä kappaletta. Ensimmäisessä karsinnassa starttaa jättisuosikkina tuore Derby-voittaja Dusktodawn Boogie. Tamma starttaa kasiradalta, mutta se lienee ainoastaan hidaste voitolle. Toisessa karsinnassa iskevät yhteen Derby-finalistit MAS For You ja Sahara Flames. Kolmannen karsinnan suosikki on Derbyssä niukasti toiseksi jäänyt Timo Nurmoksen tallin Velvet Gold. Neljännessä karsinnassa iskevät yhteen Derby-finalistit Magic Madonna ja Speedy Norwegian.

Jokaisesta karsinnasta etenee kolme parasta finaaliin.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ravataan Axevallassa. Kierroksen pankki on kolmannen Toto64-kohteen Aniara Sock.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.