Päivän ravit: Thai Greenwich aloittaa voitolla uudessa kotimaassaan Torstaina ravataan Kouvolassa. Ravi-ilta sisältää peräti 11 lähtöä.

Jaa artikkeli

Thai Greenwich on Kouvolan ravien seuratuin hevonen. Hannu Torvinen ohjastaa ja Christa Packalén valmentaa.

MT Hevoset | Ravit 09:45 Toni Sarkama

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Toto5-pelin avauskohde on mielenkiintoinen yhdeksän hevosen koitos. Seuratuin hevonen on Suomessa debytoiva Thai Greenwich. Viisivuotias ori on Norjan Derby-nelonen viime syksyltä. Hevonen siirtyi tuon startin jälkeen Christa Packalénin talliin. Hannu Torvinen ohjastaa hevosta avauskilpailussa. Vastassa on Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Global Venture.

Toisen kohteen suosikki on viidettä peräkkäistä voittoaan tavoitteleva Villiveko. Hienosti kulkeneen ruunan haastavat Villilempi ja Malakki.

Kolmannessa kohteessa Drowzee pyrkii jatkamaan Kouvolassa siitä, mihin ruuna Lahdessa viimeksi jäi.

Pystyvä Gambler Sisu palaa neljännessä kohteessa neljän kuukauden mittaiselta tauolta. Ruunan nykyvireen testaa hyvävireinen Fete du Mont.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Päätöskohteessa suosikin viittaa kantaa My Match.

Kouvolan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Åbyssä. Hanna Lähdekorven tallista starttaa viimeksi häneltä debytoinut Beyonce Broline. Tamma kilpailee Toto64-pelin avauskohteessa. Petri Puron valmentama ja Peter Ingvesin ohjastama Valnes New Love starttaa toisessa kohteessa matkaan ykkösradalta.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.