Ravivihje: Skyfall Shine Vermon T65-kierroksen pankki Viisivuotislähtö on kierroksen urheilullinen herkkupala.

Jaa

Hannu Torvinen tavoittelee 65-voittoa Skyfall Shinen rattailla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:00 Juha Jokinen

Skyfall Shine avasi viimeksi aivan omaa tahtiaan ja pinkoi keulasta lopussa omille teilleen. Räväkkä avaaja on vauhdissa heti auton irrottua, joten jälleen on paikka johtaa lähtöä alusta loppuun.

Toisen kohteen Lumettaja voitti Kuopiossa vakuuttavasti ja osoitti kunnon olevan kohdallaan. Volttaaminen ei aina ole sujunut toivotulla tavalla, joten alkuun sisältyy pieni laukkariski.

Korven Liideri on vahva runttaaja, joka ei anna kirikierroksella suosikille armoa. Turussa Jukka Mattilan silmäterä matkasi toisen radan vetojuhtana ja kulki kirikierroksen 24-vauhtia.

Kolmannen kohteen The Next One on ollut pitkään kunnossa, vaikka tulosrivi sitä ei kerrokaan. Kiriväylät pysyivät monta kertaa ummessa ja sijoitukset jäivät heikoiksi. Viimeksi tamma kulki viimeiset 900 metriä 11-vauhtia ja vastaavalla suorituksella sen täytyy olla voitossa kiinni. Pasi Tikkalan valmentama Melinda Ses saa helpon juoksun lähellä kärkeä ja pystyy haastamaan lopussa, mikäli kiriväylät avautuvat sopivasti.

Salamakypärät-lähdössä suosikit ovat parhailla paikoilla. Marlon Dee lähtee niin lujaa, että se singahtanee alussa keulapaikalle. Minecraft lähtee sisäpuolelta, mutta Jere Hurme tuskin haluaa ajaa johtavan takaa. Mikäli lähdössä pidetään yllä reipasta tempoa, pystyvät hyvä kuntoiset Emilie K. ja Benobi Zet kirimään lopussa kultataistoon.

Keskiviikon herkkupala on viisivuotiaiden lämminveristen kohtaaminen, jossa suosikiksi nousee hienon debyytin Suomessa tehnyt Manny Muscle. Juho Ihamuotilan valmennettava kulki puoli huolimattomasti kirikierroksen 11-vauhtia ja Santtu Raitalan ohjastama ori tuli maalisuoraa aivan lentämällä. Oletettavasti hevonen parantaa otteitaan ja muut voivat olla helisemässä.

Mask Off on ensi metreillä hurjan nopea ja se voi pystyä alussa torjumaan Magical Princessin rynnistyksen. Molemmat ovat hurjassa kunnossa ja kuuluvat kuitille, mikäli suosikkia varmistelee. It`s Raining Men oli viimeksi kipeä ja se selittää normaalia vaisumman esityksen.

Xet Diablo esiintyi Seinäjoella edukseen, kun irtosi johtavan rinnalta ylivoimaiseen voittoon. Niko Jokelan valmennettava pystyy jatkamaan voittojen tiellä, mikäli vire on ennallaan.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 6 Skyfall Shine (10,1)

Lähtö 2: 1 Lumettaja, 4 Korven Liideri (3,5)

Lähtö 3: 3 The Next One, 1 Melinda Ses (8,2)

Lähtö 4: 2 Marlon Dee, 1 Minecraft, 9 Emilie K, 11Benobi Zet (6,3)

Lähtö 5: 7 Manny Muscle, 2 Mask Off, 4 Magical Princess, 1 Yolo Savoy, 5 It's Raining Men (6,3)

Lähtö 6: 12 Xet Diablo, 8 Kiikku`s Trooper, 3 Callela Exlover, 11 Gyro Gearloose, 15 Robertino (4,7)

400 riviä x 0,1 e = 40 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä