Ravivihje: Ruotsissa revitetään alkuun ja kavennetaan loppuun - Toto75-pelissä on yli 1,5 miljoonan euron jackpot Eskilstunassa ravataan kaksipäiväinen Breeders Crown -viikonloppu. Lauantaina aloitetaan huipputasoisella Toto75-kierroksella. Pääpelin jättöaika päättyy kello 17.20.

Lisärahan myötä Toto75-pelin potti on jopa 3,9 miljoonaa euroa. Kierros on todella haastava ja 7-oikein rivi maksanee mukavia summia. Kierroksen pelipankki on neljännessä kohteessa juokseva Margareta Tooma, joka kokeilee ensimmäistä kertaa siipiään avoimella tammatasolla. Yli 67 prosenttia kirjoitushetkellä luotettu pankki ei kelpaa varmaksi.

Vihjesysteemi rakennetaan tällä viikolla kahden varman varaan. Niistä molemmat ovat Timo Nurmoksen valmennettavia.

Päivän varmat

Miss Imperatrice (T75-6) raivasi tiensä Tammaderbyn finaaliin karsintakakkosena elokuussa. Nelivuotias teki tuolloin vahvan kirin neljännestä ulkoa. Finaalissa hevonen laukkasi loppukaarteessa hylkäykseen. Viimeksi Solvallassa tamma hyötyi kovasta ylivauhdista, mutta oli toki myös itse todella hyvä voittaessaan 09,9-tuloksella, joka oli myös Ruotsin ennätys nelivuotiaille tammoille. Hevonen kilpailee kykyihinsä nähden turhan pienellä voittosummalla, ja se on aiheesta suuri suosikki, vaikka voltin kakkosradalla voikin spekuloida laukkariskin muodossa.

EL Jetpack (T75-7) selvitti tiensä sekä Suomen Kriterium- että Derby-finaaliin karsintavoittajana. Molemmissa karsinnoissa hevonen näytti sellaisia kykyjä, että se kilpailee tällä hetkellä aivan liian vähäisellä voittosummalla. Finaalit pilaantuivat laukkoihin. Kahteen viime kilpailuun nelivuotias on vakuuttanut rahasarjoissa. Toissa kerralla valjakko voitti todella tyylikkään esityksen päätteeksi johtavan rinnalta. Viimeksi Solvallassa ori eteni kierroksen juoksun jälkeen takapareista aina keulaan saakka, mistä se oli täysin pitelemätön. Hevonen ei kaihda paikkaa johtavan rinnallakaan.

Päivän ideamerkki

Capital Gain C.C. (T75-3) kilpailee todella hurjassa vireessä. Toissa kerralla valjakko tykitti takarivistä läpi keulapaikalle saakka, mistä se teki todella vahvan esityksen sijoittuen toiseksi. Viimeksi Romessa hevonen oli tekemättömän paikan edessä 12-radalta. Viimeisen tuhannen se kiri hurjaa kyytiä tehden rankan esityksen kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua. Ruuna on maistuva merkki viisi prosenttia pelattuna.

Päivän potinräjäyttäjä

L.A.Avanza (T75-2) on tukalissa lähtöasemissa mailin matkalla 11-radalta, mutta ei tamman yhden prosentin peliosuudessa ole minkäänlaista järkeä. Solvallan voittojuoksussaan 5. lokakuuta nelivuotias voitti keulapaikalta selityksittä. Huomioitavaa on, että kyseisessä lähdössä L.A.Avanza voitti selvästi tämän kertaisen pelisuosikin Jean P.Hillin. Tuon startin jälkeenkin L.A.Avanza on jatkanut hyviä esityksiään.

Vihjesysteemi

2,1,3,8,7,6 (10,5)

3,6,1,4,5,12,11,10,2 (8,7)

3,2,10 (5,6)

8,1,4 (11,3)

1,3,9,4,8,12,2,6,10 (5,11)

2 Miss Imperatrice (9,11)

7 EL Jetpack (3,4)

4374 riviä - 218.70 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä