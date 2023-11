Mielipuolinen yrittäjäeläke tekee yrittämisestä mahdotonta ”Jos haluat jatkaa yrittämistä, maksat sinulle määrätyn maksun, oli sitä rahaa tai ei.”

Jaa artikkeli

”On todella kiusallista, jos yrittäjä määrätään maksamaan hieman vuosituloaan suurempaa vuosittaista eläkemaksua jollain keijupölystä taiotulla laskentakaavalla. Yrittäjä ei tietenkään pysty tätä tekemään ryöstämättä joko pankkia tai mummoaan, ja laittaa pillit pussiin”, Veera Ahlgrén kirjoittaa. Kuva: Veera Ahlgrén

Mielipide | Maatalousyrittäjät 19:30 Kolumni Veera Ahlgrén

Yrittäjäeläkelain uudistus. Haluaisin tavata ne henkilöt, jotka ovat keksineet tavan, jolla yrittäjän työtulo jatkossa määritellään. Istuttaisiin ihan alas, otettaisiin kahvia ja pullaa, ja sitten minä kertoisin heille, että heidän matematiikkansa on harhaisempaa kuin hevosihmisten.

Yrittäjähän maksaa siis itse eläkemaksunsa, joka määräytyy arvioidun vuosityötulon mukaan. Tähän asti työtulon on saanut ilmoittaa eläkeyhtiöön itse, mutta nyt kun noiden firmojen kirstut ovat tyhjinä, ne saivat luvan päättää yrittäjien puolesta, paljonko yrittäjät tienaavat.

Tämä taas perustuu siihen, paljonko yrittäjän pitäisi tienata. Eli jos yrittäjä olisi samalla alalla ulkopuolisen työnantajan palveluksessa, niin paljonko hän tienaisi. Puhutaan eri alojen mediaanipalkoista.

Eläkeyhtiö ei siis tarkista mistään, paljonko minun yritykseni liikevaihto ja tulos oikeasti ovat, tai paljonko minun verotettava vuosituloni on.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Sen sijaan he nyt ilmoittavat, että minun kuuluisi tienata vuodessa summa, joka ylittää yritykseni liikevaihdon, ja että sen perusteella minun täytyy maksaa eläkemaksua vuodessa vähän enemmän, kuin mitä itse asiassa edes tienaan koko vuonna.

En haluaisi olla ihan foliohattu, mutta kyllähän tämä ihan inasen haiskahtaa tarkoitukselliselta kusetukselta. Varsinkin, kun tiedän monta, joiden korjausehdotukset tähän eläkeyhtiön heille keksimään vuosituloon eivät ole menneet läpi.

Faktat yrityksen taloudellisesta tilanteesta eivät auta kaatamaan sitä fiktiivistä kuvaa, minkä joku nero vakuutusyhtiössä on maksun perusteiksi luonut. Jos haluat jatkaa yrittämistä, maksat sinulle määrätyn maksun, oli sitä rahaa tai ei.

En ymmärrä, miten palkansaajan palkka voidaan ylipäätään rinnastaa yrittäjän työtuloon, koska palkansaaja ei käsittääkseni maksa palkastaan kaikkia yrityksen kuluja, niin kuin yrittäjä. Esimerkiksi hevosalalla on aika iso merkitys sillä, ruokitko hevosten hoidolla tienaamallasi rahasummalla kymmenen hevosta vai et.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Herää kysymys, että onko tässä ymmärretty termejä liikevaihto ja tulos ollenkaan, vai onko niiden ajateltu olevan sama asia?

Lisäksi luulen, että kun tätä mediaanitulosössössöötä on jossain kabinetissa konjakkipäissään ideoitu, on unohtunut tämä: Aika moni yrittäjä tekee sellaisia töitä, joille ei ole mediaanipalkkaa, koska kukaan ei tee niitä palkallisena.

Ihan vaikka nyt omalla kohdallani haluaisin tietää, että mikä on kirjailijan tai energiahoitajan mediaanipalkka vieraan työnantajan palveluksessa? Näille mediaanipalkoille minun eläkemaksuni pitäisi osittain perustua.

Kyllä, on kiusallista, että osa yrittäjistä on niin köyhiä, että maksavat vain minimieläkemaksua. Sitten, kun he jäävät eläkkeelle, valtio joutuu rahoittamaan osan heidän eläkkeestään.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Mutta on myös todella kiusallista, jos yrittäjä määrätään maksamaan hieman vuosituloaan suurempaa vuosittaista eläkemaksua jollain keijupölystä taiotulla laskentakaavalla. Yrittäjä ei tietenkään pysty tätä tekemään ryöstämättä joko pankkia tai mummoaan, ja laittaa pillit pussiin. Sitten valtio saakin elättää häntä ensin sinne eläkkeelle asti, ja sen jälkeen myös eläkkeellä.

Se mitä minä varmaan yritän tässä kysyä, on että niinku kenen idea?

Kirjoittaja on Ylöjärven Karhella ­asuva hevosalan yrittäjä ja kirjailija.