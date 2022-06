Ravivihje: Vahvaa ranskalaisväriä Kouvolassa Ranskalaiset huippuravurit ovat esittäytyneet suomalaiselle raviyleisölle jo vuosien ajan aina Kymi GP-päivänä Kouvolassa. Tämä vuosi ei tee poikkeusta, sillä suurimmat suosikit tulevat patongin ja viinin luvatusta maasta.

Ce Bello Romain voitti vuosi sitten hallitusti Kymi GP:n ja palaa nyt puolustamaan titteliään. Lähes miljoonan euron voittosumman ruunana kerännyt huippu ravuri palaa pieneltä tauolta, mutta Kouvolaan tuskin lähdettäisiin jos vire ei olisi huipussaan.

Earl Simon on urallaan kärsinyt ongelmista, mutta aina kun Jarmo Niskanen on sen radoille saanut, tulosta on tullut. Ori kilpailee absoluuttisella huipulla ja hakee Kouvolasta viidettä peräkkäistä voittoaan.

Oscar L.A. on mielenkiintoinen tulokas Group 1-kilpailuihin. Joakim Lövgrenin valmennettavan voittoprosentti on yli 50 ja alla Solvallan voitto 11-tuloksella täydellä matkalla.

Kymi GP on vuosi toisensa jälkeen yksi kovimmista suomalaisista ravilähdöistä. Tasoa kuvaa hyvin se, että Elitloppet-finalistit Önas Prince ja Night Brodde jäävät pois vihjesysteemistä. Suomea edustavat Hotshot Luca, Jason`s Camden ja Whole Lotta Love ovat hienoja hevosia, mutta tällä kertaa niiden menestys tulisi suurena yllätyksenä.

Heliade du Goutier hurmasi Solvallan voitollaan ja vaikka vastassa on An-Dorra, uskallan laittaa ranskalaisen tamman varmaksi.

Toisena kivijalkana toimii Kartier, joka pääsee pitkästä aikaa liikkeelle hyvältä lähtöpaikalta. Heikki Mikkosen suojatti karauttanee keulapaikalle, eikä se siitä ole monta kertaa urallaan tappiota kokenut.

Karlas on parantanut otteitaan hurjasti. Mikkelissä se sijoittui toiseksi V.G.Voiton takaa ja paransi ennätystään sekunti kaupalla lukemiin 25.1ake.

Viikon Varma - Toto75-3 Heliade Du Goutier. Sebastian Guaraton 5-vuotias tamma voitti Elitloppet-viikonloppuna keulasta helposti 10-tuloksella, vaikka rata ei sateen jälkeen ollut nopeimmillaan.

Viikon Väistö - Toto75-6 Planbee. Kriterium-sankari ei ole löytänyt parasta virettään ja jää tällä kertaa haastajan rooliin.

Viikon Idea - Toto75-1 Karlas. Polvioperaation jälkeen hurjasti parantanut ori pamautti Mikkelissä lähes valioksi V.G.Voiton takana. Lähtee lujaa ja pääsee heti kärkiryhmään.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 9,12,4 (12,7)

Lähtö 2: 7,2,3,4,6 (11,10)

Lähtö 3: 9 Heliade Du Goutier (3,2)

Lähtö 4: 6 Kartier (6,3)

Lähtö 5: 5,13,9,8,6,3,1 (11,7)

Lähtö 6: 3,6,1 (2,4)

Lähtö 7: 3,1,2 (10,4)

945 riviä x 0,05e = 47,25e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä