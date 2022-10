Ravivihje: Pelipankki saa varmistusrastin Jägersrossa Ruotsin Toto75-peli ratkeaa tällä viikolla Ruotsissa. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kierros on sopivan kimurantti ja vihjesysteemi rakennetaan tällä viikolla kahden varman varaan. Iltapäivän pelipankki löytyy kuudennesta kohteesta. Conrad Lugauerin Laradja Vrijthout arvottiin lyhyessä ryhmässä huippupaikalle ja se on ansaitusti suuri suosikki. Tamman peliosuus on kuitenkin karannut käsistä ja se saa maukkaan varmistusmerkin kupongille.

Iltapäivän urheilullinen helmi on päätöskohteena ravattava C.L. Müllers Memorial avoimen sarjan lämminverisille. Suosikki on läpi divisioonien noussut Unico Broline, joka starttaa matkaan huippupaikalta. Sen lisäksi kupongille merkataan Cicero T.G, Honey Mearas, Oscar L.A, Esprit Sisu ja Ble du Gers.

Päivän varmat

Quenchless Tile (T75-1) on huippupaikalta hyvä tukipilari vihjesysteemiin. Färjestadissa hevonen teki sisäradalta hyvän juoksun kovassa V75-lähdössä. Viimeksi nelivuotias eteni johtavan rinnalle, mistä se teki sitkeän suorituksen kamppaillen toiseksi. Tällä kertaa ruunalla on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. Hevonen on tehnyt ennenkin keulasta hyvää jälkeä. Jägersron keulavetoisella radalla valjakko on paha lyötävä muille.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kash Keeper (T75-4) tähtää myös keulaan ja kukat -taktiikalla seremonioihin. Tammalähdön toinen taktiikka olisi laittaa runsas rastitus, mutta tällä kertaa päädytään varmavalintaan. Viimeksi Kalmarissa valjakko eteni keulapaikalle avauspuolikkaan jälkeen ja piti pintansa perille saakka. Sitä ennen tamma oli johtavan takaa hyvä kakkonen hurjan Lulius Bokon jälkeen.

Päivän ideamerkki

Charliebrown Effe (T75-6) on maukas varmistusrasti suosikille. Kapasiteetiltaan kovempi ori voisi optimitapauksessa edetä johtavan rinnalle, mistä se pystyisi jopa lyömään suursuosikin. Hevonen teki viimeksi hyvän esityksen Solvallan pronssidivisioonafinaalissa, vaikka jäikin viidenneksi. Tällä kertaa Erik Adielsson hyppää vahvistuksena rattaille. Hevosen peliosuus 14 prosenttia on liian vähäinen.

Vihjesysteemi

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

1 Quenchless Tile (2,9)

12,1,9,7 (3,4)

6,4,7,5,2,1,3,8,9,11 (10,12)

2 Kash Keeper (14,12)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

1,2,7,5,9,10,4,6 (3,12)

1,6 (5,4)

2,6,8,11,12,1 (4,5)

3840 riviä - 192 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä