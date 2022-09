Päivän ravit: Kiitävä vie Kari Venäläisen lähemmäksi tuhannen klubia Mikkelissä ravataan tiistain Toto5-kierros. Ruotsin ykkösravit ajetaan Eskilstunassa.

Raviviikko 39 jatkuu Mikkelin kaviouralla. Illan ravitapahtuma pitää sisällään kymmenen lähtöä.

Jo ennen Toto5-pelin starttia nähdään hyvätasoinen kylmäverilähtö, vaikka osallistujia onkin viivalla vain kuusin kappalein. Mahtavaan vireeseen kohonnut tuore Toto75-voittaja Tähtisekki kohtaa kotiradallaan muun muassa Vermon valloittaja Myrskyrin ja tauolta palaavan Viktor Kärpän.

Toto5-pelin avauskohteessa nähdään hieno taistelupari Chasing Highs ja BWT Falcon. Molemmilla on voitto alla Seinäjoen Toto75-raveista.

Toisessa kohteessa Taisto Nurmion Kiitävä on illan suurin suosikki. Hevosen emä on tähtitamma Oktaavia, joka sijoittui muun muassa toiseksi kuningatarkilpailussa vuonan 2009. Oktaavian tavoin Kiitävän vakiohjastaja on Kari Venäläinen, joka on hyvässä vauhdissa kohti tuhannen voiton rajapyykkiä. Ennen tätä päivää voittoja uupuu 13 kappaletta.

Vakuuttavalla tavalla Kouvolassa voittanut Frankenstein Am pyrkii jatkamaan kultakannassa lyhyellä matkalla. Haasteen heittää vahvan lopetuksen Vermossa tehnyt Rebel Rapid.

Illan suurimmat setelit jaetaan ravien viimeisessä lähdössä, joka on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Tammasarja. Ykköspalkinto on 2000 euroa.

Mikkelin ravit alkavat kello 18. Toto5-peli käynnistyy neljännestä lähdöstä kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ravataan Eskilstunassa. Suomalaisohjastajista paikalla ovat muun muassa Jorma Kontio ja Mika Forss. Viidennessä Toto64-kohteessa Jonna Irrin tallin Again Kronos ja Kai P Jussilan ohjastama ja valmentama Lukaku di Quattro haastavat Derby-finalisti Castor the Staria.

Eskilstunan Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.