Päivän ravit: All Star Mint palaa kultakantaan Lappeessa Maanantaina ravataan Magic Monday -muodossa kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Lappeenranta ja Pori.

Nopeatempoinen ravi-ilta sisältää yhteensä 15 lähtöä kotimaassa. Illan aloittaa Lappeenranta, missä ravataan seitsemän lähdön verran. Lappeen ykköslähtö on ravien seitsemäs lähtö, missä vuoden voitokkaimmaksi lämminveriseksi pyrkii All Star Mint. Ruuna on voittanut tällä kaudella 13 kertaa. Sen haastavat tauolta voittovireessä palannut Ronaldo Malibu sekä It’s Raining Men.

Ravien kuudennessa lähdössä iskevät yhteen Matteus Kevätön, Luosalan Taisto ja Helmen Humu.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 18. Magic Mondayn Toto65-peli starttaa Lappeen ravien viidennestä lähdöstä kello 19.46.

Porissa ravataan kahdeksan lähdön verran. Montéssa hienosti menestynyt Janis Joplin Boko starttaa raviratsastuslähdön suosikkina Porin kuudennessa lähdössä. Illan Toto65-peli päättyy Poriin. Leonore Crown voitti rata-arvonnan ja se pyrkii johtamaan lähtöä alusta loppuun.

Porin ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.18.

Ruotsin ykkösravit ravataan Färjestadissa. Toto64-pelin pankki on toisen kohteen Linus Boy, joka on menestynyt montéssa hienosti. Ruunalla on alla yli kuukauden mittainen tauko.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.