Viikonlopun ravit: Vauhdikkaat vappuhulinat Vermossa – viisivuotistitaanit Brambling ja Bepi Bi pistävät itseään kokeneemmat ahtaalle Finlandia-ajossa

Kotimaan ravikevään suurin tapaus Finlandia-viikonloppu on hevosväen ohittamaton menovinkki. Päälähtö on kihelmöivän jännittävä, ja myös oheislähdöt iskevät kuin sata salamaa.

Majestic Man on yksi kotimaan toivoista Finlandia-ajoon. ”Taisto” on Jonna Irrin ja Taneli Säteen silmäterä. Ruunan tarina orpovarsasta kansainvälisen tason ravuriksi on kuin Hollywoodin käsikirjoittajan kynästä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten