Päivän ravit: Jakob K.Boko jyrää ykköseksi Teivossa Tiistain ykkösravit kotimaassa ajetaan tuttuun tapaan Teivossa. Kotimaassa ravataan myös Teivon lisäksi Kaustisen Nikulassa.

Teivon ravi-ilta käsittää yhdeksän lähtöä. Ravien avauslähtö on kylmäveristen monté, missä suosikkina starttaa Jenni Kaijan ratsastama Viking Gel.

Toto5-pelin pankki on kolmannen kohteen Jakob K.Boko. Jari Kinnusen suojatti on kärsinyt viime starteissa ikävästä lähtöratatuurista, eikä tehtävä helpotu Teivossakaan kasiradan myötä. Ori kilpailee kuitenkin hyvässä vireessä ja sillä on hyvä mahdollisuus palata voittojen tielle.

Kylmäveristen ykköslähtö ajetaan Toto5-pelin neljäntenä kohteena. Lähdössä kohtaavat kaksi peräkkäistä voittoa ravannut Humu-Liisa sekä Antti Ala-Rantalan kylmäverinen Haukeli Expressen.

Lämminveristen ykköslähdössä hyvävireinen Go West Young Man koittaa päästä voittoputkea kehittelevän Joseph Bokon etupuolelle lopussa.

Ravit alkavat kello 18. Teivon Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kotimaan kamaralla ravataan myös Kaustisella. Siellä ravataan kymmenen lähdön verran. Ravien neljännessä lähdössä nähdään Santtu Raitalan tappioton tamma Jockas Rita, joka starttaa urallaan kolmannen kerran. Sitä haastaa Käskynhaltija.

Toto4-pelin päätöskohteessa kohtaavat Ilos Oy:n omistamat ja kasvattamat Ilos Sansibar ja Ilos Silmarillion. Ensin mainittu starttaa lähdön suosikkina. Jälkimmäinen vei nimiinsä GLi Grand Prix -finaalin Teivossa maaliskuussa. Ruuna on kasiradalta lähdön kakkossuosikki.

Kaustisen ravit alkavat kello 18.15. Toto4-pelin jättöaika päättyy kello 20.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Axevallassa. Toto64-pelissä suomalaisväriä tuo toisen kohteen Yohan Hills. Onkel Invest Oy omistaa ja on kasvattanut hevosen.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.