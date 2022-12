Päivän ravit: Ponsse Cup -karsinta vauhdittaa Kuopion ravi-iltaa – Forssa on illan toinen Magic Monday -rata Maanantaina ravataan Magic Monday -konseptin mukaisesti kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Kuopio ja Forssa.

Ravi-illan aloittaa Kuopio, missä ravataan kahdeksan lähdön verran. Jo ensimmäinen lähtö tarjoaa mielenkiintoista seurattavaa, kun suosikkina starttaa tappioton lahjakkuus Silenos Deanston.

Myös Forssan lähtö kaksi tarjoilee tappiottoman lupauksen, kun radalla nähdään Emma Väreen tallin Stonecapes Victor. Kolmevuotias ruuna on tappioton kahden kilpailun jälkeen.

Forssassa ravataan yhteensä kahdeksan lähdön verran.

Toto65-pelin avauskohteen nostohevonen on kyvykäs mutta todella epävarma Satasen Onni.

Toisessa kohteessa kohtaavat Varjosi ja Nevan Lupaus.

Kolmas kohde on kolme- ja neljävuotiaiden lämminveristen Ponsse Cup -karsinta. Iikka Nurmosen käsistä hienolla esityksellä aloittanut Second Opinion on suosikki. Ruuna jahtaa jo toista Ponsse Cup -karsintavoittoa ykkösnumerolla.

Neljännen kohteen suosikki on Jari Kinnusen Jakob K.Boko. Sille antaa haasteen Rahajamatch.

Iikka Nurmosella on loistava mahdollisuus menestyä myös viidennessä kohteessa Galileo Amin kanssa.

Päätöskohteessa My Match ja Sofie Halm taistelevat lähdön voitosta.

Kuopion ravit alkavat kello 18. Forssan ensimmäinen lähtö starttaa kello 18.18. Toto65-pelin jättöaika päättyy kello 19.46 ja se käynnistyy Kuopion ravien viidennestä lähdöstä.

Ruotsissa ravataan Färjestadissa. Björn Goop on suuressa roolissa kotiradallaan. Hänen tallistaan ovat tulessa muun muassa suomalaisen Onkel Invest Oy:n omistamat ja kasvattamat Giulietta ja Roubine.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.