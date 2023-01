Päivän ravit: Nemea Kato on vahvoilla kotiradallaan Torstaina ravataan Lahden Jokimaalla. Ilta käsittää kahdeksan lähtöä.

Nemea Kato selvitti tiensä Kriteriumin finaaliin vuonna 2021. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit 09:30 Toni Sarkama

Toto5-peli käynnistyy suomenhevosten tasoitusajolla enintään 65 000 euroa tienanneille. Suosikki on paalulta starttaava Villivisa, joka on tuore Toto75-voittaja Jokimaalla ajetuissa Vermon raveissa. Timo Tuominen ohjastaa, valmentaa ja on hevosen osaomistaja. Vastassa ovat Renum Helga ja Leo Mönttiseltä avaava kyvykäs Issakan Valo.

Toisessa kohteessa Wallonia pyrkii rikkomaan kuparisen takarivistä. Sille heittää haasteen Skyfall Mirchi.

Christa Packalénin valmentama Nemea Kato on kolmannen kohteen suosikki. Ikäluokkansa Kriterium-finalisti on tehnyt uudesta tallista hienoa jälkeä.

Neljännessä kohteessa Callela Alfa kohtaa sopivan vastuksen ja on selvä suosikki ykkösradalta. Sitä haastaa tiukimmin Amelia Earhart.

Päätöskohteessa kahden voiton putkessa oleva Dodii on lähellä jatkaa voittokulkuaan.

Jokimaan ravit alkavat kello 18. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Åbyssä. Hanna Lähdekorvelta starttaa Father Toto64-pelin avauskohteessa. Mika Forss ohjastaa Jan Hellstedtin valmentamaa Sober Compositea toisessa kohteessa.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.