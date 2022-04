Ravivihje: Kultaloimet ja Satakunta Senior Porin huippulähdöt - Vauhti-Teppo varmana Stallone vankka suosikki kylmäveristen avoimessa koitoksessa.

Tero Lahtisen ohjastama Vauhti-Teppo on vihjerivin ensimmäinen varma. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet 15:30 Juha Jokinen

Ossi Nurmosen valmentama Stallone on kylmäveristen Kultaloimen selkeä suosikki ja vihjesysteemin varma. Joensuun kilpailu osoitti Ruunaruhtinaan kehittyneen talven aikana entisestään. Matka suosii vahvaa ruunaa ja hevosen vire varmasti paranee kaiken aikaa starttien myötä.

St Michel-sankari, SE-ruuna, Next Direction on kilpaillut taukonsa jälkeen kahdesti. Kuopioon se tuli heikoin valmisteluin ja oli selkeästi vaisu. Helsinki-ajo kieli vireen olevan nousussa, eikä voitto saa sen kohdalla yllättää. Tito C.A. on arvottu ikävälle paikalle, mutta Anne Kankaan valmennettavaa ei kannata unohtaa. Sen olemus kauden kilpailuissa on ollut mykistävän hyvä. Selmer I.H. on luokaltaan lähdön eliittiä ja kuuluu ajoissa kupongille.

Satakunta Senior on mielenkiintoinen kahden ikäluokan kohtaaminen. Viisivuotiaat Siirin Valtsu ja V.G.Voitto ovat sen luokan hevosia, että niiden kiinni ottaminen ei välttämättä onnistu edes Ville Kallelta tai Corelta. Siirin Valtsu oli kauden avauksessaan vakuuttava, mutta virtaa tuntui olevan liiankin kanssa. V.G.Voitto oli samaisessa kisassa vielä jäykän oloinen, mutta ravi sujunee nyt pa-remmin.

Vauhti Teppo on löytänyt ravisävelen ja Teija Paananen pääsi Seinäjoella juhlimaan ansaittua voittoa. Pitkään ongelmista kärsinyt 7-vuotias ruuna on ravannut kauden kilpailuissaan moitteetta, eikä laukoista ole ollut tietoakaan.

”Teppo on nyt terve ja ravi käy hyvin. Selkäjuoksulla hevonen on selvästi paras, mutta lähtölistaa selaillessa tuli sellainen fiilis, että tämä kisa pitää ajaa keulasta. Aika luottavainen olen”, kertoi ohjastaja Tero Lahtinen.

Viikon Varma - Toto75-5 Stallone. Vakuuttava esitys Kaustisella. Matka suosii ja vire on kohisevassa nousussa.

Viikon Väistö - Toto75-3 Rarity Red. Maililla takarivin uloimmalta harvoin voitetaan 75-tasolla.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 1,3,2 (11,9)

Lähtö 2: 1 Vauhti Teppo (5,11)

Lähtö 3: 1,4,6 (7,8)

Lähtö 4: 2,4,8,6 (1,11)

Lähtö 5: 5 Stallone (8,12)

Lähtö 6: 11,5,8,7 (6,3)

Lähtö 7: 3,2,8 (9,5)

432 riviä x 0,1e =21,6 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä