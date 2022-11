Päivän ravit: It’s Raining Men soi illalla Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ravi-ilta käsittää yhdeksän lähtöä.

Vermon ravit käynnistyvät neljä- ja viisivuotiaiden suomenhevosten Tammasarjalla. Tapio Perttusen tallin Tuliveera on suosikki paalulta.

Toto65-pelin avauskohteessa Where Is My Mindillä on loistosauma palata takaisin voittokantaan rahasarjassa. Janne Korven suojatti starttaa matkaan nelosradalta.

Toisessa kohteessa hyvältä paikalta starttaava Siirin Farssi kohtaa Franselmin ja Villivisan.

Kolmannessa kohteessa Callela Alfa on takarivistä ja tauosta huolimatta pelisuosikki. Perttusen tallin kolmevuotias starttasi edellisen kerran Kymenlaakso-ajon karsinnassa sijoittuen kahdeksanneksi laukan rasittamana.

Neljäs kohde on illan urheilullinen kohokohta. Lyhyessä ryhmässä iskevät yhteen It’s Raining Men, Credit to Love ja Vikens Energy. Ensin mainittu starttaa matkaan selvänä suosikkina.

Viidennessä kohteessa voitosta taistelevat toisilleen tuikitutut Villieläin ja Rannan Pomo. Niille pyrkii laittamaan kampoihin takarivin Helmen Humu, joka voitti välistarttinsa Turussa.

Päätöskohteen suosikki on väkivahva Hertus kasikaistasta huolimatta.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

TotoTV-studiolähetys kello 18-23. Asiantuntijoina ovat Tappi Hoikka ja Tommi Ala-Nikkola. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut Vermosta hoitaa Lauri Hyvönen.

Ruotsin Toto86-kierros ajetaan Xpress-muodossa. Rataparina on Solvalla ja Åby. Suomessa syntynyt EL Jetpack tavoittelee menestystä Klass I -karsinnassa. Tuo lähtö ajetaan kuudentena Toto86-kohteena Solvallassa. Päätöskohteen suosikki on Timo Nurmoksen tallin Bentley Gar.

Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.