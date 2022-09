Viikonlopun ravit: Lauantai huipentaa raviviikon molemmilla puolilla lahtea Raviviikko 38 lähentelee loppua. Lauantain huippuravit ravataan Lappeenrannassa ja Solvallassa.

Jaa

Perjantai 23. syyskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Suomen ykkösravit ajetaan Forssassa. Lähtöjä ajetaan peräti 11 kappaletta. Toto5-pelin avauskohteessa nähdään mielenkiintoinen tauoltapalaaja Jakob K.Boko.

Jo ennen Toto5-pelin alkua ravataan kolmevuotiaiden suomenhevostammojen Varsakunkku-karsinta 2500 euron ykköspalkinnolla. Katseet kiinnittyvät Petri Laineen valmentamaan Siirin Säpinään, joka on Siirin Valtsun pikkusisko.

Kolmas lähtö on puolestaan oriiden ja ruunien Varsakunkku-karsintalähtö kolmevuotiaille suomenhevosille. Siinä Even Ekstaasi pyrkii jatkamaan menestyskulkua.

Forssan ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kakkosravit ravataan Kaustisella. Lämminveristen ykkössarjassa Pitch Perfect yrittää paluuta kultakantaan.

Kaustisen ravit starttaavat kello 18.15. Toto4-peli alkaa ravien kuudennesta lähdöstä kello 20.00.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Toni Niemistö ja Jarkko Litmanen.

Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan kahdella paikkakunnalla Xpress-muodossa. Rataparina on Kalmar ja Bergsåker. Suomalaisittain mielenkiinto kohdistuu Toto64-pelin päätöskohteena ravattavaan Bergsåkerin yhdeksänteen lähtöön. Siinä Teemu Okkolinin suojatti Suvelan Rinssi kohtaa kylmäveriset 100 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavassa lähdössä.

Toto64-peli alkaa kello 21.30.

Lauantai 24. syyskuuta

Lappeenranta aloittaa hienon ravipäivän kotimaan osalta. Hyvätasoisen Toto75-kierroksen herkkupalat ovat nelivuotiaiden lämminveritammojen ja viisivuotiaiden suomenhevostammojen Villinmiehen Tammakilvan finaalit. Suomenhevosten lähtö ajetaan ravien yhdeksäntenä lähtönä. Lämminveristen lähtö on ravien kymmenes lähtö.

Suomenhevostammojen finaali on näistä kahdesta tasaisempi koitos. Karsintavoittajat Aamulento, Brenna, Sarikan ja Onnen Häivä saavat haasteen muilta nousukkailta. Finaalin ykköspalkinto on 26 000 euroa.

Lämminveritammojen finaalin suosikki on Derby-voittaja Dusktodawn Boogie, joka saa tällä kertaa rattailleen Olli Koivusen. Suurimman haasteen heittää niukasti Derbyssä toiseksi jäänyt Velvet Gold. Lämminveristen puolella ykköspalkinto on 42 000 euroa.

Lappeen ravit alkavat kello 13.00. Toto75-peli starttaa kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Kari Lähdekorpi ja Tapio Hoikka. Juontajana toimii Antti Pylkkänen. Haastattelut hoitaa Jere Törmänen.

Solvallassa ravataan todellinen supertapahtuma. Kirkkaimpana kruununa tuikkivat kolmevuotiaiden Kriterium ja kolmevuotiaiden tammojen Oaks. Kriteriumin ykköspalkinto voi olla premiechansin myötä neljä miljoonaa kruunua. Oaksissa vastaava summa on 2,8 miljoonaa kruunua. Timo Nurmoksella on kolme osallistujaa Oaksissa ja yksi Kriteriumissa. Petri Salmelan tallin Joy Sisu starttaa Oaksin finaalissa. Mika Forss ohjastaa.

Muita herkkupaloja ovat nelivuotiaiden UET-karsinta ja avoimen tason lämminveristen STL Open -finaali. Lisäksi iltapäivä pitää sisällään divisioonafinaalit.

Solvallan ravit alkavat kello 15.00. Toto75-peli starttaa kello 17.20.

Sunnuntai 25. syyskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Kouvolassa ravataan päivän ykkösravit. Iltapäivä pitää sisällään kymmenen lähtöä. Toto5-pelin avauskohde on kylmäveristen tammalähtö, missä kotiradan kuningatarkävijä Hulluduunari starttaa pisimmältä pakilta. Toisessa kohteessa hyväluokkainen Global Bring It On pyrkii palaamaan voittokantaan. Neljännen kohteen suosikki on Juha Utalan Love’n Cash.

Kouvolan ravit alkavat kello 13.00. Toto5-peli käynnistyy kello 14.10.

Iltapäivän kakkosravit ajetaan Kajaanissa. Ravit sisältävät yhdeksän lähtöä. Mielenkiinto kohdistuu Toto4-pelin ulkopuolella ajettavaan kahdeksanteen lähtöön, missä nähdään pitkältä tauolta kaviourille palaava Suur-Hollola-sankari MAS Champ.

Kajaanin ravit alkavat kello 13.14. Toto4-peli alkaa kello 14.17.

Ruotsin ykkösravit ravataan Rättvikissä. Katja Melkon tallin It’s Peppertime on suuri suosikki GS75-pelin kuudennessa kohteessa.

Rättvikin Toto75-peli starttaa kello 16.00.