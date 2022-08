Päivän ravit: Voitokkaat hevoset kohtaavat Teivon tiistai-illassa Tiistai ja Teivon ravit – mitä muutakaan? Ylöjärvellä sijaitsevalla raviradalla ajetaan yhdeksän lähdön verran.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Raviviikko jatkuu normaaliin tapaan Teivon ravien merkeissä. Jo ennen Toto5-kohteita radalla nähdään mielenkiintoisia lähtöjä. Ravien toinen lähtö on kaksivuotiaiden lämminveristen Junnustartti-karsinta. Kolmas lähtö on nelivuotiaiden suomenhevosten Kriterium-koe. Takamatkalta on tiukimmin voitossa kiinni Parvelan Retun pikkuveli Cuiskaus.

Toto5-pelin avauskohteessa starttaavat voittokone Stardust Comery, voittokantaan palannut Mr Reddington ja kyvykäs mutta epävarma BWT Falcon.

Toisessa kohteessa Nemea Kaka jahtaa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan.

Kolmannessa kohteessa starttaa Jouni Miettisen talliin hiljattain siirtynyt Steffe.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljännessä Toto5-kohteessa kohtaavat tämän kauden voitokkaimmat lämminveriset Ray Boy ja Furiosa. Ensin mainitulla on 12 voittoa ja jälkimmäisellä on 11 voittoa.

Päätöskohteessa starttaa piippuhyllyn paikalta Teivon suurkimpan hevonen Stonecapes Violet. Vastaan asettuvat Infinito ja Cameron Wake.

Teivon ravit alkavat kello 18. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ravataan Axevallassa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Ville Karhulahti ohjastaa Henna Ikosen valmentamaa Jacky B:tä Toto64-pelin kolmannessa kohteessa. Mies ohjastaa omaa valmennettavaansa Hugo Journeytä Toto64-pelin päätöskohteessa.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.