Viikonlopun ravit: Teivossa selvitetään ikäluokkien Kriterium-sankarit Raviviikko 39 huipentuu Teivon kaviouralle lauantaina. Ruotsin viikon pääpeli ratkeaa Skellefteåssa.

Perjantai 30. syyskuuta

Kotimaassa ravataan kahdella paikkakunnalla. Illan ykkösravit ajetaan Porissa, missä on kymmenen lähdön iltaravit. Illan suurimmat setelit jaetaan jo ennen Toto5-pelin starttia. Ravien kolmas lähtö on suomenhevosten Tammasarja, missä voittajalle on luvassa 2000 euroa.

Toto5-pelin päätöksessä Seinäjoella tauolta palannut Karlo kohtaa sopivan vastuksen aikatasoituksessa.

Porin ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Kouvolassa ravataan jo perinteiset Nostalgia-ravit. Kymmenen lähdön ravi-ilta päättyy 1000 metrin matkalla ajettavaan Naisten Ajoon. Ilta pitää sisällään muun muassa lämminveristen myyntilähdön. Pisimmältä pakilta on 30 000 euron pyyntihinnalla myynnissä Sahara Sandstorm ja T.Rex.

Kouvolan ravit alkavat kello 18.15. Toto4-peli alkaa kello 20.00.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa asiantuntijoina ovat Jarkko Litmanen ja Iivari Ingves.

Ruotsissa jatketaan Toto86-teemalla. Rataparina toimii Axevalla ja Bollnäs. Peliaika päättyy kello 21.30.

Lauantai 1. lokakuuta

Lauantaina ravataan todelliset superravit Teivossa. Hieno iltapäivä kruunautuu kolmevuotiaiden lämminveristen ja nelivuotiaiden suomenhevosten Kriterium-finaaleihin. Lämminveristen lähdössä voittaja kuittaa 90 000 euroa. Suomenhevosten lähdössä ykköspalkinto on 46 000 euroa.

Lämminveristen finaalissa ikäluokan valtias Corazon Combo on ennakkosuosikki. Suomenhevosten finaalissa nähdään kova taistelupari Lipassi ja Hentun Liisa. Jälkimmäisellä on hyvä mahdollisuus katkaista orien ja ruunien voittoputki nelivuotiaiden ykköskilpailussa. Edellinen tammavoittaja on vuodelta 2005, kun Cordiitta ravasi ykköseksi.

Iltapäivän muita nostolähtöjä ovat kylmäveristen Erilo-juoksu, missä Parvelan Retu kohtaa ravikuningas Evartin.

Lämminveristen Tammer-ajossa All Star Mint pyrkii pakoon kovilta takamatkalaisilta.

Teivon ravit alkavat kello 13.00. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Asiantuntijoina ovat Tapio Hoikka, Tommi Ala-Nikkola ja Jarkko Litmanen. Lähetyksen juontaa Marinka Salminen. Haastattelijana toimii Lauri Hyvönen.

Ruotsin Toto75-pelin voittajat selvitetään Skellefteån kaviouralla. Monica Kolppanen lähettää kovakuntoisen kaksikon Cheap Thrillsin ja Conrads Kickoffin kruunujahtiin. Ari Aatsinki on matkassa Chrissies Symphonyn ja President Lindyn kanssa. Molempien ohjaksissa nähdään Niko Jokela.

Ruotsin Toto75-peli alkaa kello 17.20.

Sunnuntai 2. lokakuuta

Raviviikko päättyy Ylivieskaan. Iltapäivän ykkösjuttuna on amatööriohjastajien SM-finaalin ensimmäinen kilpailupäivä. Kilpailupäiviä on yhteensä kaksi. Jälkimmäinen kilpailupäivä ajetaan Kuopiossa 9. lokakuuta. Ylivieskassa ajetaan neljä osalähtöä. Viime vuonna tittelin voitti Jani Suonperä. Hän on puolustamassa voittoa myös tänä vuonna.

Iltapäivän suurimmat setelit jaetaan Nordic Haastajadivisioonassa ja Nordic Pronssidivisioonassa. Molemmissa on 2000 euron ykköset. Ensin mainitussa lähdössä Virin Varpu kohtaa Vastatuulen. Jälkimmäisessä lähdössä Ithinkiana Genius pyrkii palaamaan voittokantaan.

Ylivieskan ravit alkavat kello 13.00. Toto5-peli käynnistyy kello 14.10.

Ruotsissa ravataan Årjängissä. Grand Slam Toto75-peli alkaa kello 16.00.