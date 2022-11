Päivän ravit: Quite A Lover jahtaa kauden avausvoittoa Vermossa Keskiviikkona ravataan tuttuun tapaan maan pääradalla Vermossa. Ruotsin ravi-ilta etenee Xpress-tyylillä.

Vermossa ravataan yhdeksän lähdön verran. Jo ennen Toto65-pelin alkua ravataan kylmäveristen pitkän matkan Sisusarja. Juhani Inkisen valmentama Suvionni tähtää jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon. Kaksi aiempaa voittoa ovat tulleet Toto75-tasolta. Jarmo Saarela ohjastaa hevosta.

Toto65-pelin avauskohteessa iskevät yhteen avoimen sarjan lämminveriravurit. Pekka Korven valmentama Hotshot Luca pääsee matkaan huippupaikalta. Sen haastavat Cash Maker, Marschall Match, Don Williams ja uransa viimeisiä kilpailuja ravaava T.Rex.

Toisessa kohteessa starttaa suosikkina kovissa lähdöissä hienoa jälkeä tehnyt Quite A Lover. Viisivuotiaan ruunan taulussa näkyy kakkos- ja kolmossijoja, mutta voitot vielä tämän kauden osalta uupuvat. Vermossa on loistava mahdollisuus korjata tuo asia. Hevosella on alla hieno kolmossija St Legeristä. Vastaan asettuu muun muassa Suomessa debytoiva Global Beware.

Kolmannessa kohteessa huippusukuinen aloittelija American Cooper on arvottu sisäradan lähtöpaikalle. Sen pahin haastaja on pystyvä mutta epävarma Citadella Evo.

Kahdeksas lähtö on Derby-sarja, missä kohtaavat nelivuotiaat lämminveriset. Takamatkan Deep Blue Font, Time Match ja Kriterium-voittaja Planbee näyttelevät suurinta roolia voiton suhteen.

Ravien päätöslähdössä menestystä janoavat Vincent C.D, Bearway, Royalsky ja Quick No Trouble.

Vermon ravit alkavat kello 18. Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Toto86-peli ratkeaa Xpress-muodossa. Rataparina on Solvalla ja Åby. Toto86-pelissä on muhkea liki 1,5 miljoonan euron jackpot. Timo Nurmoksella on useampi hyvä menestyssauma. Mika Forss ohjastaa päätöskohteessa Smokewalley Oy:n omistamaa Southwind Bokoa.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.