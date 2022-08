Ravivihje: Bolt Kronos on kova kotikonnuillaan Vermon keskiviikkoinen Toto65-rivi tarjoaa visaisen pelipähkinän. Varmat ovat kortilla, ja kokemattomien suomenhevosten Tuplaa voittosumma -mittelöt nostavat vaikeusastetta.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Rivin ankkuri on viidennen kohteen Bolt Kronos, mutta siihenkin liittyy kuukauden huilin ja sisäradan lähtöpaikan vuoksi epävarmuustekijöitä. Jos Bolt Kronos saa torjuttua kupeeltaan kiukkuisesti kiihdyttävien Global Venturen ja Delightful Momentin hyökkäykset, voitto häämöttää.

Bolt Kronoksen omistaa Vermon oma jättikimppa, johon kuuluu satoja henkilöitä.

Rivin avauskohde on arvoituksellinen, kun rankingin kärkinimet Ferrari Bork ja Lemieux Boko olivat tuoreimmissa kisoissaan kaukana parhaastaan. Ferrari Bork esiintyi 4. elokuuta erinomaisesti johtopaikalta, ja edelle vyöryi vain raju All Star Mint. Jos ruuna operoi samalla tasolla, sillä on loistosauma koko matkan kontrolliin. Yllättäjänä poimitaan lapulle mukaan nousuvireinen Stick Match.

Toisessa lähdössä on avainasemassa vauhdikas Taarin Tahti, mutta kun laukanvaara on ilmeinen, varmistukset ovat tarpeen.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kolmannessa kohteessa ottavat Turusta uusintaottelun Laurilan Helmi ja Ronald Tumppi. Ensin mainittu vei Metsämäessä voiton vakuuttavalla keulasoololla. Ronald Tumppi oli kunniakas kakkonen 1300 metrin kirillään. Laurilan Helmi sai viimeksi 20 metrin hyvää Ronald Tumppiin nähden, mutta nyt kaksikko starttaa samalta viivalta.

Kierroksen neljännessä osakisassa erottuu kvartetti Suvelan Salama - Kuuselan Wiltteri – Velvet - Rannan Pomo edukseen. Suvelan Salama hairahtui kielletylle askellajille Kaustisella keulasta loppukurvin pohjassa. Laukkaan paloi varma voitto, ja hypyn syynä oli kesken juoksun irti lähtenyt kenkä. Muuten Suvelan Salama vaikuttaa varmistuneen, ja Olavi Koiviston terhakkaa oria voi kokeilla varmanakin.

Päätöskohteessa komentaa kaksinkertainen ja hallitseva ravikuningatar Suven Sametti. Tapio Perttusen suojatti oli palautunut Forssan seppeletaistosta loistavasti. Tamma rankaisi Killerillä hurjastelemaan sortuneita kilpasiskojaan toisesta ulkoa alkaneella jämäkällä kirillään. N.P. Liitotähti joutui keulassa rankan paineen alle, ja Ari Moilasen ajokki kesti prässin urhoollisesti. N.P. Liitotähti koettaa, ja päässeekin, kuningattaren edelle kiihdytyksessä.

Toto65-vihje:

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 1: 1 Ferrari Bork, 12 Lemieux Boko, 10 Qiulius on Stage, 11 Captain Cloud, 3 Stick Match (9,6)

Lähtö 2: 9 Taarin Tähti, 4 Liekehtii, 1 Maniling, 11 Samin Kantama, 7 Hissun Kalle (3,8)

Lähtö 3: 2 Ronald Tumppi, 5 Laurilan Helmi (4,3)

Lähtö 4: 4 Suvelan Salama, 11 Kuuselan Wiltteri, 2 Velvet, 9 Rannan Pomo (6,8)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 5: 1 Bolt Kronos (2,3)

Lähtö 6: 1 Suven Sametti, 3 N.P. Liitotähti, 8 Ciiran Tähti (5,11)

600 riviä x 0,10 euroa = 60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä