Ravivihje: Huippukuntoinen Helmi-Huki varmaksi takarivistä huolimatta Oulu Expressin karsinnassa nähdään 3-vuotiaiden lahjakkuuksien yhteenotto.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Avauskohteessa juokseva Goodygoodytwoshoes tykitti Forssassa neljännestä ulkoa viimeiset 800 metriä avaruuskaistoja pitkin 11-vauhtia ja voitti vakuuttavasti. Juoksun onnistuessa Jere Hurmeen ajokki on lähellä voittoa.

Royce Rolls ei ollut Ylivieskassa parhaimmillaan, mutta hyvänä päivänään se pystyy johtamaan alusta loppuun. BWT Danger lähtee ripeästi liikkeelle ja saa asemat läheltä kärkeä. Oilsheik on tauluaan paremmassa vireessä ja hyötyisi kovasta matkavauhdista.

Toisen kohteen Viksun Lilja häikäisi Seinäjoen kilpailussaan, kun kiskaisi viimeiset 400 metriä kerrassaan 22-vauhtia. Härmässä loppu sujui myös vauhdikkaasti, mutta Vastatuulen ohi ei ollut asiaa.

Vastus on Vermossa sopiva ja tamma on suosikki voittamaan. Renum Helga jatkaa kunnossa, eikä ole ronkeli juoksun kulun suhteen. Krista on saanut viime kuukausien aikana tuhdisti vauhtia lisää, eikä voittokaan tulisi yllätyksenä.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Kolmannen kohteen El Indeed on tehnyt koko uransa ajan hyviä esityksiä, eikä viime kisa Joensuussa tehnyt poikkeusta. Cartivet Meeting-finaalissa Magazine Match jäi edelle. Nyt vastus näyttää edelliskilpailuja sopivammalta. Poisjääntien myötä kupongille nousevat myös Lex Liberty ja Classic Primavera.

Neljännessä kohteessa juokseva Helmi-Huki teki Kuopiossa sellaisen vaikutuksen esityksellään, että tamma jää ikävältä paikaltaankin systeemin ankkuriksi. Niko Riekkinen kierrätti hevosen vauhdikkaalla spurtilla kaukaa takaa keulapaikalle kierros jäljellä ja tamma hallitsi loppua mielin määrin. Jo lämmityksessä tamma ravasi erittäin letkeästi ja vauhdikkaasti.

Blackbeard ja Halley Wania ovat hienoja 3-vuotiaita aloittelijoita. Halley Wania polki Ruotsissa mailin 11-kyytiä, joten vauhdeista sen pärjääminen ei taatusti jää kiinni. Paikka on ikävä, joten Blackbeard olkoon niukka suosikki lähtöön. Se lähtee lujaa ja saanee vetää kärjessä maltillista vauhtia. Cupido Cmbo voi jäädä liikaa suosikkien varjoon, eikä sitä kannata täysin unohtaa.

Rivin päätöksessä Edgeuptotop oli Ylivieskassa rajussa kiihdytyksessä mukana ja tsemppasi hyvin maaliin saakka. Santtu Raitalan ajokki on kirikykyinen ja onnistuneella juoksulla voitossa kiinni. Mami Chulo lähtee voltista tulisesti liikkeelle ja kilpailee tauluaan paremmassa kunnossa.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Vihjerivi:

Lähtö 1: 8 Goodygoodytwoshoes, 1 Royce Rolls, 3 BWT Danger, 7 Oilsheik (2,4)

Lähtö 2: 4 Viksun Lilja, 8 Renum Helga, 3 Krista (2,7)

Lähtö 3: 4 El Indeed, 2 Lex Liberty, 7 Classic Primavera (8, 1)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 4: 11 Helmi-Huki (2,3)

Lähtö 5: 1 Blackbeard, 8 Halley Wania, 9 Cupido Combo (2,3)

Lähtö 6: 10 Edgeuptotop, 1 Mami Chulo, 3 Dragon`s Eye, 7 Bean Dream (4,8)

432 riviä x 0,10e = 43,2 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä