Ravivihje: Skyfall Shine ei erehdy toista kertaa Avoimen sarjan suomenhevostammat hakevat jo asetelmia kuningatarkilpailuun.

Jaa

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Markku Niemisen valmentama Skyfall Shine on kierroksen ainoa tukipilari. Hevonen ei Jokimaalla esittänyt parastaan, mutta yhteen kilpailuun ei pidä liikaa tuijottaa. Edellisessään se oli keulasta pitelemätön, kun lopetti ajamatta 10-vauhtia. Keulasta Hannu Torvisen ajokin pitäisi olla voiton syrjässä kiinni.

Toisen kohteen Vennelmon Varma ja Lakan Leija tekivät molemmat Killerillä lauantaina hyvät esitykset. Ensin mainittu sai sisältä kiritilat liian myöhään ja jälkimmäinen kiersi loppukaarteen lopun neljättä rataa pitkin ja rutisti sitkeästi maaliin saakka. Molemmat lähtevät hyvin liikkeelle ja maililla todennäköisesti jompi kumpi voittaa.

Systeemistä saavat kuitenkin potin toivossa paikan myös katapultin lailla liikkeelle lähtevä Varjonova ja koko ajan hyviä juoksuja tekevä M.A.Piste.

Kolmannen kohteen Charlene Halm taisteli hienon voiton viimeksi johtavan rinnalta. Umpi rehellinen tamma jaksaa puristaa maaliin saakka, vaikka juoksun kulku ei olisi suosiollinen. Se pystyy voittamaan jälleen vaikka kärjen kupeelta. Bean Fighter on myös lahjakas aloittelija, jolle haetaan vielä lisäpotkua kengättömyydestä.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Neljännessä kohdelähdössä juokseva Condesa on tehnyt lyhyellä urallaan vain hyviä juoksuja. Paikka on hyvä ja vahvasti aina loppuun saakka puristava tamma on lähellä voittoa. Jokimaan sateessa vahvan esityksen tehnyt Second Act kannattaa huomioida ajoissa, sillä se jatkaa Vermossa ilman kenkiä. Over My Shoulder palaa pieneltä huililta, mutta Killerin juoksun kaltaisella suorituksella se pystyy ottelemaan aivan kärjessä. Zara Avenger tulee loppua aina mallikkaasti, eikä sitä kannata täysin unohtaa.

Viidenne kohteen Hulluduunari on ikävällä paikalla, mutta Antti Teivaisen taktiikka kyllä tiedetään. Hän täräyttää heti alussa eteenpäin ja keulaan päästessään valjakko on vaikeasti kukistettavissa. Hetviina saa rattailleen Santtu Raitalan ja kauden ensimmäinen napakymppi on lähellä.

Päätöskohde on kierroksen hankalin pelipähkinä. Hyviltä paikoilta lähtevät Que Tal, Speedy Scion ja Westcoast Skipper rankataan kärkeen. Joku niistä saa hyvän juoksun kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Rahajamatch tekee koko ajan vahvoja suorituksia, mutta takarivistä se joutuu taas haalarihommiin.

Toto65-vihjeet:

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 1: 2 Skyfall Shine (5,1)

Lähtö 2: 1 Vennelmon Varma, 2 Lakan Leija, 3 M.A.Piste, 6 Varjonova (8,5)

Lähtö 3: 4 Charlene Halm, 1 Bean Fighter (2,9)

Lähtö 4: 2 Condesa, 3 Second Act, 6 Over My Shoulder, 1 Zara Avenger (5,8)

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lähtö 5: 8 Hulluduunari, 10 Hetviina (5,7)

Lähtö 6: 1 Que Tal, 2 Speedy Scion, 3 Westcoast Skipper, 10 Rahajamatch,

4 Selanne, 7 Enzo Victory (12, 9)

384 riviä x 0,1 e = 38,4 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä