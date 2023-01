Päivän ravit: Stonecapes Violet ravaa kolmanteen peräkkäiseen voittoon Torstaina ravataan Jyväskylän Killerjärvellä. Ravi-ilta käsittää yhdeksän lähtöä.

Antti Veteläisen valmentama Stonecapes Violet juoksee kolmannessa Toto5-kohteessa. Hyvän asian puolesta ravaavan tamman omistus on jaettu 800 osuuteen. Kuva: Elina Paavola

09:45 Toni Sarkama

Toto5-pelin avauskohteen avainhevoset ovat viimeksi Killerillä voittanut Kato Kato, tauolta voittovireessä palannut Fast Flash sekä kyvykkäät mutta epävarmat Welldone ja Fergus.

Toinen kohde on tasainen suomenhevoslähtö. Takamatkan Variaatio ja Huimanni jahtaavat etupuolelta starttaavia.

Kolmannessa kohteessa Stonecapes Violet jahtaa kolmatta peräkkäistä voittoaan. Tamma starttaa matkaan ykkösradalta. Valmentaja Antti Veteläinen nähdään ohjaksissa.

Neljännessä kohteessa Might Be Romeo ja Hades testaavat Suomessa debytoivan My Tambourine Manin nykyvireen.

Päätöskohteessa Adrasthee kohtaa sopivan vastuksen.

Jyväskylän ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Göteborgissa sijaitsevalla Åbyn kaviouralla. Hanna Lähdekorvella on kaksi hyvää voittosaumaa illan Toto64-pelissä. Oman tallin Father starttaa kolmannessa kohteessa ja Maria Törnqvistin valmentama Con Parde neljännessä kohteessa.

Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.