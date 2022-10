Päivän ravit: Viisivuotiaat kohtaavat Vermossa Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa. Ravi-ilta käsittää yhdeksän lähtöä.

Vermon Toto65-raveissa riittää seurattavaa jo ennen pääpelin alkamista. Ravien kolmas lähtö on viisivuotiaiden kylmäveristen lähtö. Suursuosikkina starttaa ikäluokan ykkösnimi V.G. Voitto. Ori jahtaa jo kauden yhdeksättä voittoaan. Luosalan Taisto ja Pro yrittävät katkaista Derby-voittajan tolppaputken.

Toto65-pelin avauskohteessa Mr Stahl on suuri suosikki kasikaistasta huolimatta. Vaikkei hevosen taulussa näy yhtään voittoa, kilpailee ori hienossa vireessä. Nelivuotias on kilpaillut jatkuvasti kovimpia ikätovereitaan vastaan.

Toisessa kohteessa kohtaavat toisensa jo Turun Voimaeläincupissa kohdanneet Rannan Pomo ja Villieläin. Tuolloin ensin mainittu vei pidemmän korren, mutta starttasi myös 20 metriä edempää.

Kolmannessa kohteessa voitosta taistelevat Hertus, Black Revenge ja Strong Caviar. Neljäs kohde on Toto65-pelin tasaisin kohdelähtö. Viidennen kohteen suosikki on Pekka Korven tallin Full Picture. Päätöskohteessa hyvävireinen It’s Raining Men kohtaa Suomessa debytoivan Lukaku di Quattron.

Ravi-illan ensimmäinen lähtö lähtee kello 18.00. Vermon Toto65-peli starttaa kello 19.10.

Ruotsin Xpress-ilta ajetaan Solvallassa ja Åbyssä. Toto86-pelin neljännessä kohteessa on hyvät suomalaiskortit. Katja Melkon valmentama Happy Go Pepper on lähdön pelisuosikki. Sen haastaja on Jonna Irrin treenaama Best In Show As.

Lisäksi Timo Nurmoksella on useampi hyvä menestyssauma keskiviikkona. Suomalaisittain riittää mielenkiintoa jo ennen Toto86-pelin alkua. Suomessa syntynyt EL Jetpack starttaa ravien kuudennessa lähdössä. Hannu-Pekka Korpi lähettää Ruotsiin Golden Creditin, joka starttaa Solvallan neljännessä lähdössä. Mika Forss ohjastaa tammaa.

Toto86-peli starttaa kello 21.30.