Ravivihje: Pelipankin poisjäännin myötä varasuunnitelma käyttöön Örebrossa ravataan Ruotsin Toto75-kierros. Peliaika päättyy kello 17.20.

Jorma Kontio ohjastaa kolmannen kohteen Marion Fouty Bonia, joka on kohdelähtönsä suosikki.

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:08 Toni Sarkama

Kierros muutti luonnettaan kolmannen kohteen jättisuosikki Sister Sledgen jäätyä pois. Suurin osa prosenteista siirtyi tosin ansaitusti Timo Nurmoksen tallin Marion Fouty Bonille. Se toimiikin vihjesysteemin toisena varmana.

Kierros huipentuu päivän urheilulliseen ykköskoitokseen Örebro Int’l -lähtöön, missä pitkän matkan voittaja kuittaa 400 000 kruunua. Suosikkina starttaa 40 metrin takamatkalta Harper Hanover -voittaja Moni Viking.

Päivän varma

Marion Fouty Bon (T75-3) kohosi aiheesta suosikiksi takarivistä huolimatta Sister Sledgen jäätyä kotitalliin. Viisivuotiaaksi kääntynyt huippulahjakkuus avasi uuden kauden voitolla Solvallassa. Tamma kiersi kolmannen radan kautta keulapaikalle, mistä hevonen hallitsi varmoin ottein perille saakka. Tamma ravasi viime vuonna pariinkin otteeseen 11-tuloksen täydellä matkalla, mikä kertoo hevosen kapasiteetista aika paljon.

Päivän ideavarma

Castor the Star (T75-1) on kakkossuosikkina hyvä varmahaku kierrokselle. Pelisuosikki Napoleon Cash on hyväluokkainen menijä, mutta tehtävä on takavoltista tukala. Nelivuotias Castor the Star on kilpaillut tällä kaudella kahdesti voittaen niistä toisen startin. Kausiavauksessa ori jäi juurikin Napoleon Cashin voittamassa lähdössä johtavan kantaan vaille kiritiloja sijoittuen kolmanneksi. Juoksuradalta hevosella on hyvä keulasauma, mistä valjakko on lähellä johtaa alusta loppuun.

Päivän ideamerkki

Parker (T75-7) on jäänyt aliarvostetuksi kuuden prosentin peliosuudellaan. Paalun hyväluokkainen ori avasi kautensa Rommen pääsiäisraveissa, missä hevonen juoksi sisärataa pitkin tullen voimat tallessa maaliin. Startti alla nähtäneen parempaa Parkeria. Viime kaudella V75-tasollakin menestynyt ori saattaa tehdä takamatkalaisten tehtävästä tukalan, kunhan hevonen vain pääsee voltin vitoselta ravia liikenteeseen.

Vihjesysteemi

6 Castor the Star (11,4)

3,8 (7,4)

11 Marion Fouty Bon (5,1)

4,5,2,11,12,13,14,8,1,3,9 (7,6)

1,4,5,2,3,8,9 (7,6)

4,3,8 (2,5)

13,10,5 (1,9)

1386 riviä – 69,30 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä