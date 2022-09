Presidentti kontrolloi tapahtumia kotikonnuillaan

Tornio tarjoilee värikkään Toto75-kierroksen. Hevosista iso osa on lauantaitasolle tuoreita nimiä, ja valjakoiden välisiä voimasuhteita on paikoitellen vaikea setviä. Vihjeen vartija on kotiradan salama President Lindy, jolla on oivallinen sauma johtaa koitostaan alusta loppuun.