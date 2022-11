Päivän ravit: Callela Ikaros kirkastaa totosijat kullaksi kotiradallaan Maanantaina ravataan Magic Monday -merkeissä kahdella paikkakunnalla. Rataparina on Joensuu ja Teivo.

Ravi-ilta pyörähtää liikenteeseen Joensuusta, missä ajetaan kahdeksan lähdön verran. Illan Toto65-peli starttaa myös Linnunlahdelta, missä kohtaavat urallaan enintään 125 000 euroa ansainneet. Suosikki on Jere Taulion valmentama Callela Ikaros, joka on juossut paljon maanantai-iltaa kovemmissa tehtävissä ja sijoittunut niissä hienosti. Joensuussa on hyvä mahdollisuus napata kauden toinen napakymppi tauosta huolimatta. Vastassa ovat Look Complete ja Exuberance.

Toinen kohde ratkaistaan Teivossa. Suosikkina starttaa Joni-Petteri Irrin valmentama Credit to Easy, joka on juossut myös tätä kovemmissa lähdöissä viime ajat.

Kolmannessa kohteessa menestystä jahtaavat Savon Sisu, Alpertto ja Larvan Iisu.

Neljännessä kohteessa voitokas Rahajamatch pyrkii palaamaan takaisin kultakantaan. Vastassa on Hades ja MAS Evelyn.

Viidennen kohteen suosikki on Wonder of You takarivin lähtöpaikasta huolimatta.

Päätöskohteessa Kiikku’s Trooper jahtaa jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Sitä haastavat Mami Chulo, Infinito ja New Grove Waylon.

Joensuun ravit alkavat kello 18. Teivossa aloitetaan kello 18.18. Toto65-peli starttaa kello 19.46.

Ruotsin puolella ravataan Halmstadissa. Toto64-pelin kakkoskohteen suosikki on Conrad Lugauerin tallin Lovely Lasse. Hanna Lähdekorpi ohjastaa hevosta. Lähdekorvella on myös mahdollisuus menestyä viidennessä kohteessa oman tallin Fatherin kanssa.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.