Viikonlopun ravit: Kotimaan Kavioliiga-ravit ajetaan Lappeenrannassa – Ranskan Prix d’Amerique huipentaa raviviikon Tammikuu on tulossa päätökseen. Kuukauden viimeinen viikonloppu huipentuu Ranskassa ajettavaan suurlähtöön.

Vincennesin raviradalla tapahtuu sunnuntaina. Prix d’Amerique ajettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1920. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit 12:30 Toni Sarkama

Perjantai 27. tammikuuta

Kotimaassa ravataan Turun Metsämäessä. Toto5-pelin avauskohteessa iskevät yhteen tauluaan paremmat Rarity Red ja Celsius Evo.

Toisen kohteen nostohevonen on Teivossa tiistaina voittokantaan palannut Kratos di Quattro. Sitä haastaa tallikaveri Got to Goo.

Kolmannen kohteen ykköshevonen on tauolta palaava Fiorini.

Neljännessä kohteessa Precious Rock pyrkii johtamaan lähtöä ykkösradalta alusta loppuun.

Päätöskohteessa Viisori tavoittelee ulkoakin keulapaikkaa, mistä hevosella olisi hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä maaliin saakka.

Turun ravit alkavat kello 18. Toto5-peli starttaa kello 19.10.

Tototalk-lähetys kello 18.00-22.30. Studiossa ovat Tommi Kela ja Tapio Hoikka.

Ruotsin puolella ajetaan Rommessa. Petri Salmelan valmentamalla Beau Levallolla on hyvä mahdollisuus menestyä Toto64-pelin päätöskohteessa.

Toto64-peli starttaa kello 20.30.

Lauantai 28. tammikuuta

Kotimaan Kavioliiga-ravit ajetaan tällä viikolla Lappeenrannassa. Kylmäveristen ykkössarjassa Koskelan Akseli tähtää kolmanteen peräkkäiseen voittoon. Haastajajoukosta löytyy muun muassa Kartier, Sheikki ja Morison. Lämminveristen ykkössarjassa takamatkan Zolamani, Jason’s Camden ja J.H.Mannerheim jahtaavat Jacques Hynemania. Viime vuoden voitokkain ravuri All Star Mint on Pronssidivisioonan ykkössuosikki.

Lappeenrannan ravit alkavat kello 13. Toto75-pelin jättöaika päättyy kello 14.45.

TotoTV-studiolähetys kello 14.00-20.00. Studiossa ovat asiantuntijoina Marko Lähteenmäki, Tommi Ala-Nikkola ja Tapio Hoikka. Lähetyksen juontaa Sara Perttunen. Lappeessa haastattelee Juha Jokinen.

Ruotsin Toto75-kierros ajetaan tällä viikolla Halmstadissa. Hanna Lähdekorven valmentama Wish Me Magic starttaa suosikkina neljännessä Toto75-kohteessa. Unique Creation starttaa puolestaan suosikkina päätöskohteena ajettavassa Pronssidivisioonassa. Hevosen valmentaja Johan Untersteiner myös ohjastaa Anne ja Kaarina Metzin omistamaa ruunaa.

Toto75-peli alkaa kello 17.20.

Sunnuntai 29. tammikuuta

Kouvolassa ravataan yhdeksän lähdön ravit. Iltapäivän pääpeli on Toto4, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohteen taistelupari on Viulan Voitto ja Larvan Iisu. Muita pääpelin nostohevosia ovat Gambler Sisu, Knows The Way ja Swan Orden.

Kouvolan ravit alkavat kello 13. Toto4-peli starttaa kello 14.10.

Ruotsin ykkösravit ajetaan Bodenissa, missä riittää runsaasti suomalaisväriä. GS75-pelin ykköslähtö on avoimen tason lämminveristen ryhmäajo, missä Selmer I.H. starttaa suosikkina.

GS75-pelin jättöaika päättyy kello 16.

Sunnuntaina katseet kääntyvät Ranskaan. Pariisin Vincenneissä ravataan talvikauden suuri klassinen Prix d’Amerique 450 000 euron ykköspalkinnolla. Ruotsin toivo on Daniel Redénin valmentama Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet. Suosikkina starttaa Idao De Tillard.

Prix d’Amerique ajetaan aikataulun mukaan kello 17.25.