Ravivihje: Janis Joplin Boko ja River King Porin luottohevoset Avauskohteesta löytyy kolmas hyvä ehdokas vihjerivin varmaksi.

Hannu Korven ohjastama Janis Joplin Boko on vihjerivin toinen varma. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet 11:22 Juha Jokinen

Mikäli haluaa pelata pienellä panoksella, voi avauskohteen Ray Boyn rastata kolmanneksi varmaksi. Se lähtee asiallisesti liikkeelle ja on ilman pussitusta lähellä voittoa. Itse lähdin kuitenkin varmistusten tielle, sillä keulapaikan puolustaminen ei ole itsestään selvää ja maililla voi tapahtua kaikenlaista. Haastajista mainittakoon nousuvireinen Westcoast Skipper ja jossain pian voittava Bally T.N.

Toisen kohteen Wuuga on laukannut menestystään kahdessa viime kilpailussa, mutta vire on edelleen kohdallaan. Ehjällä juoksulla sen ohittaminen voi olla työlästä jopa Rallan Ruhtinaalle. Kari Lehtosen valmennettava on ollut vakuuttava keulapaikalta. Tällä kertaa juoksusta tulee erilainen, mutta se tuskin on este menestyskulun jatkumiselle.

Knockin Matchin poisjäännin myötä kolmannen kohdelähdön luonne muuttui suuresti. Vihjerivin varmaksi nousee Janis Joplin Boko, joka voitti viimeksi montéssa ja sitä ennen kiri pienen laukan jälkeen hienosti toiseksi kärrylähdössä. Peliosuus on jäämässä aamupäivän tiedoilla varsin maltilliseksi.

Neljännessä kohteessa GlobalSatisfaction on ikävällä paikalla ja voi jäädä peleissä kovasti aliarvostetuksi. Viimeksi tuli paha laukka kiihdytyksessä, mutta hevosen ei pitäisi olla erityisen epävarma. Ari Moilanen hyppää rattaille ja kyvykäs ruuna pystyy ottelemaan voitosta. Paremmilta paikoilta lähtevät William Birdland ja Sahara Peyote ovat kunnossa ja kuuluvat lähdön suosikkeihin.

Kukkarosuon Oona on kyvykäs, mutta toivottoman epävarma menijä. Paikka on sellainen, että Teemu Okkolinin ajokki voi lähteä siitä ravilla. Tamma kiihtyy rivakasti ja pystyy johtamaan lähtöä maaliin saakka. Riksun Tähti lähtee 40 metriä suosikin takaa liikkeelle, mutta kunto on kohisevassa nousussa. Ilman erheitä se pystyy nousemaan aivan kärkeen. Epävarmuus riivaa suosikkeja, joten yllätyksiin kannattaa varautua.

River King on uransa aikana kärsinyt erilaisista ongelmista ja voittosumma on kykyihin nähden todella alhainen. Hieman esimakua tulevasta nähtiin Kouvolassa, kun ruuna suoraan tauolta avasi keulaan ja voitti todella ilmavalla tyylillä. Neljävuotiaana Mika Taittosen suojatti kulki täyden matkan 13-vauhtia, joten ruuna pystyy triplaamaan voittosummansa tällä kaudella, jos kaikki sujuu ongelmitta.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 1 Ray Boy, 3 Enzo Victory, 5 Westcoast Skipper, 6 Bally T.N., 8 Mr Big Money (9,4)

Lähtö 2: 6 Wuuga, 9 Rallan Ruhtinas (12,1)

Lähtö 3: 6 Janis Joplin Boko (3, 9)

Lähtö 4: 8 GlobalSatisfaction, 5 William Birdland, 4 Sahara Peyote, 3 Raskolnikov Frido (9,10)

Lähtö 5: 1 Kukkarosuon Oona, 12 Riksun Tähti, 5 Luraus, 15 Annan, 10 Sofianna P,

8 Amoriini, 14 Isosalon Ihme (2, 11)

Lähtö 6: 5 River King (4,2)

280 riviä x 0,1 e = 28 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä